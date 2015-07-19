«Бока Хуниорс» одержал победу в первой игре Тевеса

Аргентинский нападающий Карлос Тевес накануне дебютировал в своей новой команде «Бока Хуниорс», Случилось это в поединке 17-го тура чемпионата Аргентины против «Кильмеса». Коллектив бывшего футболиста «Ювентуса» победил со счетом 2:1.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Тевес провел на поле все 90 минут, но не отметился в протоколе. «Бока Хуниорс» продолжает занимать первую строчку в турнире, «Кильмес» – двадцать третью.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!