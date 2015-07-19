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    • Бердыев: «Сказалась короткая скамейка, возьмем еще пару-тройку игроков»

    Бердыев: «Сказалась короткая скамейка, возьмем еще пару-тройку игроков»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал ничью своей команды в стартовом матче сезона против грозненского «Терека» (1:1).

    «В целом игрой удовлетворен. Без ошибок не обошлось, но это связано с тем, что новые игроки еще не успели притереться друг к другу, да и подготовительный период был коротким. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Будет работать над этим. Меня перед игрой беспокоило функциональное состояние Сесара Наваса, но он справился. А вообще, ограниченный выбор исполнителей на скамейке запасных сказался на результаты. Усилить игру было практически некем. Поэтому два-три новых футболиста у нас появятся», – поделился наставник.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2015 00:19
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    Комментарии (31)
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    mat73
    1437284182
    А по правилам в количество пассажиров в междугородном, туристическом или экскурсионном автобусе не должно превышать число сидячих мест, стоячие только в внутригородском маршрутном транспорте! Так сколько там у вас скамеек?))))
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    VS Ростов
    1437288594
    Кто знает, в каком клубе (клубах) играют Дьяков и Азмун? К началу чемпионата на Соккер.Ру составы команд-участниц не соответствуют.
    Ответить
    sir_Alex
    1437291706
    Ему видней
    Ответить
    Serjoga
    1437311502
    Ждем-с!
    Ответить
    rubinovyi2
    1437313685
    Ну,Цезарь закаленный боец!
    Ответить
    112910415
    1437327922
    не так плохо
    Ответить
    Зенит это Халк
    1437341411
    За счет чего существует Ростов , за счет денег от войны с Украиной , кровавые деньги !
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    vgarakh
    1437380826
    С Украиной воюет не Ростов , а Россия, в частности Питер.
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1437497427
    С Украиной никто не воюет.Сайт футбольный.
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    ologreds
    1694997590
    numo436032
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