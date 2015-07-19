Бердыев: «Сказалась короткая скамейка, возьмем еще пару-тройку игроков»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал ничью своей команды в стартовом матче сезона против грозненского «Терека» (1:1).
«В целом игрой удовлетворен. Без ошибок не обошлось, но это связано с тем, что новые игроки еще не успели притереться друг к другу, да и подготовительный период был коротким. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Будет работать над этим. Меня перед игрой беспокоило функциональное состояние Сесара Наваса, но он справился. А вообще, ограниченный выбор исполнителей на скамейке запасных сказался на результаты. Усилить игру было практически некем. Поэтому два-три новых футболиста у нас появятся», – поделился наставник.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!