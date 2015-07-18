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    Дзагоев: «У «Рубина» сзади был автобус»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после первого матча своей команды в новом сезоне против казанского «Рубина» (1:0).
    «На гол мы наиграли задолго до того. как Ахмед Муса забил. Соперник поставил сзади автобус, но хорошо, что удача оказалась на нашей стороне. 500 моментов было, сколько можно не забивать?..», – заявил Дзагоев.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    18.07.2015 21:42
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    Комментарии (74)
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    nahan
    1437293296
    Автобус Бердыева все ещё на ходу...
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    vashinin
    1437299722
    а ты что заказывал,газель?))
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    ФорвардЪ
    1437300848
    а почему автобус, а ни какой нибудь другой транспорт? фура например!
    Ответить
    89170513876
    1437309295
    Билялетдинов не позорь республику.
    Ответить
    Manu Chao
    1437312873
    какой же это автобус,если[ЦСКА] дали забить,при КББ еврогранды не могли забить.
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    FaTeK1945ru
    1437324774
    ...болельщики РУБИНа,не падайте духом,всё будет нормально--игра придёт.
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    Пепс
    1437326855
    Да лан конюшня... Не особо обольщайтесь ... Побеждать Рубин в первом туре плохая примета йопт... Свинки не дадут спестнуть... Они после 4:0 прошлогодних еще в большей эйфории тут на соккере бегали ....Хе хе хе.. .
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    RomYu
    1437398631
    500 моментов :) чего не скажешь, не остыв от игры... Рыжиков очень много тащил.
    Ответить
    89170513876
    1437654304
    У Рубина сзади был автобус а у тебя Вовик.
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    ologreds
    1694997590
    numo436023
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