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    Слуцкий: «Показали характер и мастерство»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий по итогам матча первого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).
    «Так и думали, что матч получится тяжелым. Команда соперника сделала выводы после нашей последней встречи, которая состоялась в 29-м туре прошлого чемпионата. В субботу они против нас выставили пять защитников, поэтому было сложно. Пока мы не в том состоянии, чтобы вскрывать. Но моментов было немало. Хорошо, что в концовке получилось реализовать. Это говорит о том, что есть характер и мастерство. Что касается проблемы форварда, то по игре с «Рубином» как раз все хорошо. Наш основной нападающий Ахмед Муса забил гол. Вопросов к нему нет», – заявил наставник армейцев.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    18.07.2015 21:09
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    Комментарии (53)
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    kkomov
    1437256755
    физрук ликует!)
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    забайкальский армеец
    1437270460
    Молодцы,что не опустили руки и продолжали до конца гнуть свою линию. С победой.
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    Красно Синий воин
    1437290742
    Когда в кураж ЦСКА войдёт, Игра для ЦСКА легко пойдёт. Когда голеадоры ЦСКА атакуют, Болельщики ЦСКА ликуют.
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    alessios1990
    1437291074
    Показали характер, мастерство и волю к победе! В итоге заслуженно обыграли Рубин и положили в копилку три очка)
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    КПР
    1437301766
    ХА-ХА-ХА. НИ характера НИ мастерства тем более. Спарта может эта доказать скоро.
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    89170513876
    1437309412
    Посмотрим после Спарты как запоешь
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    Павлюченко 13
    1437314409
    Странберга зачем на лавке держишь? Рубин никакой был, Странберг точно бы поразил ворота! Думаю, в следующем матче Миланов в основе будет играть!
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    sir_Alex
    1437326904
    Ваще молодцы!
    Ответить
    112910415
    1437327575
    хорошо
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    ologreds
    1694997591
    numo436020
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