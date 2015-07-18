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    Касильяс сегодня дебютирует в составе «Порту»

    Испанский голкипер Икер Касильяс, перешедший в «Порту» из «Реала», сегодня дебютирует в составе «драконов». Это состоится в рамках товарищеского матча против немецкого «Дуйсбурга». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Напомним, что 34-летний голкипер подписал с «Порту» контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 18:36
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    Комментарии (23)
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    Мишель Каппель
    1437240744
    Удачного дебюта.
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    Hезнакомец
    1437241125
    Удачи тебе Икер! =)
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    Mоnоlo
    1437241744
    Жаль что эту дырку выкинули )) Прикольно Барса ему в свое время пятерочку закидывала. )))
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    inz87
    1437243873
    с Порту по крайней мере у него есть реальные шансы на трофей
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    нечитайло
    1437245219
    молодец на ноль сыграл
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    bertoshas
    1437249538
    Удачи!
    Ответить
    ЮЗИК
    1437249888
    Икеру удачи и побед
    Ответить
    IKER-RAUL
    1437250405
    Успехов и Удачи Икеру в Порту!
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    ибрагимхалил
    1437252068
    прикол если порту лигу чемпионов нагнут как в 2004
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    ologreds
    1694997591
    numo436014
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