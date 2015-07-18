Касильяс сегодня дебютирует в составе «Порту»

Испанский голкипер Икер Касильяс, перешедший в «Порту» из «Реала», сегодня дебютирует в составе «драконов». Это состоится в рамках товарищеского матча против немецкого «Дуйсбурга». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что 34-летний голкипер подписал с «Порту» контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Напомним, что 34-летний голкипер подписал с «Порту» контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!