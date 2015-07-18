Кержаков может завершить карьеру уже в этом году

Александр Кержаков заявил, что рассматривает вариант с тем, чтобы закончить карьеру футболиста уже в этом году. Напомним, что ранее Андре Виллаш-Боаш сообщил форварду, что не рассчитывает на его услуги и больше не видит в своей команде.
«Закончить в 2015-м? В жизни все возможно. Я всегда говорил, что хочу играть в санкт-петербургском «Зените», хочу завершить карьеру в родной команде», – сказал Александр.
Отметим, что ранее стало известно о предложении Кержакову занять одну из должностей в администрации «Зенита».
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«Закончить в 2015-м? В жизни все возможно. Я всегда говорил, что хочу играть в санкт-петербургском «Зените», хочу завершить карьеру в родной команде», – сказал Александр.
Отметим, что ранее стало известно о предложении Кержакову занять одну из должностей в администрации «Зенита».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!