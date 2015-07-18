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    Кержаков может завершить карьеру уже в этом году

    Александр Кержаков заявил, что рассматривает вариант с тем, чтобы закончить карьеру футболиста уже в этом году. Напомним, что ранее Андре Виллаш-Боаш сообщил форварду, что не рассчитывает на его услуги и больше не видит в своей команде.

    «Закончить в 2015-м? В жизни все возможно. Я всегда говорил, что хочу играть в санкт-петербургском «Зените», хочу завершить карьеру в родной команде», – сказал Александр.

    Отметим, что ранее стало известно о предложении Кержакову занять одну из должностей в администрации «Зенита».

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    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2015 13:11
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    Комментарии (128)
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    ПерекатиПоле
    1437247708
    В 31 год закончишь карьеру... Эх Саша, любовь к баблу победила любовь к футболу...
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    Dead Silence
    1437251206
    Давно пора.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437252037
    Он её давно завершил...
    Ответить
    VIKING107
    1437254142
    не красиво с сашей потупают
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    footlover
    1437260406
    Надо было не считать себя кумом королю и сватом министру, а честно играть, ощущая себя не царицей морскою, а членом команды. Вот бы никто и не выгнал.
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    фанат джигурды
    1437288573
    опа, Джигурда!!! а ведь мог перейти в другой клуб и доказать там, что его рано списали
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    VS Ростов
    1437288772
    Рули в \"Ростов\", Саня! А там и до сборной рукой подать...
    Ответить
    киэнджин
    1437289017
    хорошая новость. надеюсь пацаны из молодежки все будут в основе к 2018 году...
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    nahan
    1437314490
    Главное, быть полезным родному клубу.
    Ответить
    ologreds
    1694997591
    numo436004
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