Хурадо покинет «Спартак»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо уходит из московского клуба и продолжит карьеру в «Уотфорде», который в новом сезоне будет выступать в премьер-лиге. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.





29-летний хавбек вчера провел 69 минут в матче 1-го тура премьер-лиги с «Уфой» (2:2) . За «Спартак» он выступал с 2012 года, перейдя из «Шальке». За три года он провел за красно-белых во всех турнирах 77 матчей, забил 14 голов, сделал 15 голевых передач.







