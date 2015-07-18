Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Хурадо покинет «Спартак»

    Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо уходит из московского клуба и продолжит карьеру в «Уотфорде», который в новом сезоне будет выступать в премьер-лиге. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.


    29-летний хавбек вчера провел 69 минут в матче 1-го тура премьер-лиги с «Уфой» (2:2). За «Спартак» он выступал с 2012 года, перейдя из «Шальке». За три года он провел за красно-белых во всех турнирах 77 матчей, забил 14 голов, сделал 15 голевых передач.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии (212)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    proezd2
    1437246294
    потеря потерь будет,они там совсем шо ли!?
    Ответить
    Metal Militia
    1437247112
    \"CapitanFlint\" Сегодня 20:16 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 19:12 Иди опохмелись. ------------------------------------------------------------------------------------------- Пойди и купи себе точно такие же РОГА (какие ты нацепил на своего КОТА), а потом ВОЗЬМИ и забодай ими свои МОЗГИ (может хоть ТОГДА сумеешь отличать текст ПЬЯНОГО человека от ТРЕЗВОГО). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \"CapitanFlint\" Сегодня 20:14 Еще один на повышение пошел... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Если ты снимешь рога со своего кота (изображённые на твоей аватарке) и нацепишь их на себя, то вот как раз пойдёшь на ПОВЫШЕНИЕ (тебе они БОЛЬШЕ идут), и может хоть ТОГДА поймёшь (забодав, наконец, и словно ПРОТКНУВ острым питерским клыком, свою неадекватную умственную затуманенность и ослиную иллюзорно-шизяидную бредовуху), что НЕ МОЖЕТ быть повышением переход футболиста из стана обладателя Кубка Федерации футбола СССР 1987-го года в стан клубишки, за 130 лет своего существования ни разу не выигрывавшего даже Copa Del Sol!
    Ответить
    ABir
    1437277211
    Полезный был игрок, жаль, что уходит.
    Ответить
    skiros
    1437289611
    Я просто хочу быстрее 1 сентября. Даже интересно на сколько улылым будет чемпионат)))
    Ответить
    yarukua
    1437292914
    Мог бы клуб получше выбрать
    Ответить
    nahan
    1437295713
    Не велика потеря, найдут игрока лучше.
    Ответить
    nahan
    1437295744
    Не велика потеря, найдут игрока лучше.
    Ответить
    KLINSI
    1437326921
    Променять величайший клуб вселенной на Уотфорд???
    Ответить
    МЕДВЕДЬ64
    1437335245
    Слухи и враньё,будет дело будет пища для бозла
    Ответить
    ologreds
    1694997592
    numo435998
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+