Газидис: «В «Арсенале» уверены, что Венгер на правильном пути»

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис выразил отношение клуба к работе главного тренера команды Арсена Венгера, который возглавляет канониров с 1996 года.





«Венгер очень важен для «Арсенала», – приводит The Straits Times слова Газидиса. – Он проделывает отличную работу, полон энергии и по-прежнему голоден до побед. Я не могу назвать дату его ухода из клуба. «Арсенал» уверен, что этот человек правильно подходит к делу».



