Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Газидис: «В «Арсенале» уверены, что Венгер на правильном пути»

    Газидис: «В «Арсенале» уверены, что Венгер на правильном пути»

    Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис выразил отношение клуба к работе главного тренера команды Арсена Венгера, который возглавляет канониров с 1996 года.


    «Венгер очень важен для «Арсенала», – приводит The Straits Times слова Газидиса. – Он проделывает отличную работу, полон энергии и по-прежнему голоден до побед. Я не могу назвать дату его ухода из клуба. «Арсенал» уверен, что этот человек правильно подходит к делу».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Рустам Хусейнов
    1437220079
    Арсенал классная команда
    Ответить
    Рустам Хусейнов
    1437220289
    В Арсенале болею за Озила.
    Ответить
    sir_Alex
    1437223511
    Тогда флаг им в руки
    Ответить
    vivaden
    1437233960
    когда уже арсен уйдет из арсенала???
    Ответить
    Mr Siberian
    1437239781
    Всё равно когда-нибудь покинет нас...даже не хочется об этом думать...
    Ответить
    Triem
    1437239891
    Ну еще бы! Немало доходов принес таким вот Газидисам, тогда как болельщикам нужны титулы!
    Ответить
    Himik007
    1437242749
    Отличный дебют у Петра Чеха. Арсенал - победитель Barclays Asia Trophy Арсенал 3:1 Эвертон Голы: Уолкотт 22',Касорла 58',Озил 63',Баркли 76'
    Ответить
    nahan
    1437295409
    Без Венгера трудно представить себе Арсенал...
    Ответить
    Шмавон
    1437325423
    уйдет когда сам решит и только так.
    Ответить
    ologreds
    1694997593
    numo435989
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+