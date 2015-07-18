Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Альба: «Касильяс сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира»

    Альба: «Касильяс сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил, что по Икеру Касильясу, который подписал контракт с «Порту», будут скучать и в стане каталонцев, несмотря на принципиальное противостояние с «Реалом».


    «Икер сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира, – цитирует AS Альбу. – Возможно, в прошлом сезоне он ничего не выиграл с «Реалом», а мы, прощаясь с Хави, выиграли все. Но наверняка можно сказать, что «Барселона» тоже прощается с Касильясом».

    Ранее экс-полузащитник каталонцев Хави также прокомментировал уход Касильяса из «Реала».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии (30)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1437223600
    Да ладно! Скучать они будут, как же
    Ответить
    Apsny
    1437235958
    Все уважают окромя Переса.
    Ответить
    AlexanderP622
    1437258539
    А Жордиа Альба уважает Касильяса мужик не то что Перес.
    Ответить
    Planet Georgia
    1437291715
    Удачи Касу,надеюсь увидимся с Порту в ЛЧ!
    Ответить
    nahan
    1437295315
    Пересу наплевать, ему не стыдно...
    Ответить
    112910415
    1437326715
    да уж
    Ответить
    киэнджин
    1437327504
    рабы молчите бог мадрида перес рулит...авэ ПЕРЕС МАДРИДИСТО!!КАС РАД ЗА ТЕБЯ !!ПОРТУ ДОСТОЙНЕЙ.
    Ответить
    docblrRM
    1437338807
    кас это легенда
    Ответить
    ANTI CULE
    1437367924
    Ровным счетом и тебе поху,так что заткнись!
    Ответить
    ologreds
    1694997593
    numo435988
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+