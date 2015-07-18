Альба: «Касильяс сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил, что по Икеру Касильясу, который подписал контракт с «Порту», будут скучать и в стане каталонцев, несмотря на принципиальное противостояние с «Реалом».





«Икер сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира, – цитирует AS Альбу. – Возможно, в прошлом сезоне он ничего не выиграл с «Реалом», а мы, прощаясь с Хави, выиграли все. Но наверняка можно сказать, что «Барселона» тоже прощается с Касильясом».







