Альба: «Касильяс сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил, что по Икеру Касильясу, который подписал контракт с «Порту», будут скучать и в стане каталонцев, несмотря на принципиальное противостояние с «Реалом».
«Икер сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира, – цитирует AS Альбу. – Возможно, в прошлом сезоне он ничего не выиграл с «Реалом», а мы, прощаясь с Хави, выиграли все. Но наверняка можно сказать, что «Барселона» тоже прощается с Касильясом».
Ранее экс-полузащитник каталонцев Хави также прокомментировал уход Касильяса из «Реала».
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