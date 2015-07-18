«Саутгемптон» намерен подписать Влаара

«Саутгемптон» включился в борьбу за защитника Рона Влаара, сообщает Daily Express. Несколько дней назад 30-летний голландец был близок к переходу в «Лацио», но результаты медобследования римлян не устроили.
Богатая история травм не пугает «святых», которым необходим защитник после того, как им не удалось подписать Тоби Алдервейрелда, к тому же был продан в «Ливерпуль» Натаниэл Клайн.
Напомним, что в данный момент Влаар находится в статусе свободного агента, так как он не стал продлевать контракт с «Астон Виллой». В минувшем сезоне защитник провел 23 матча в чемпионате и Кубке Англии в составе «львов», отметившись 2 голевыми передачами.
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