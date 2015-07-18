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    «Саутгемптон» намерен подписать Влаара

    «Саутгемптон» включился в борьбу за защитника Рона Влаара, сообщает Daily Express. Несколько дней назад 30-летний голландец был близок к переходу в «Лацио», но результаты медобследования римлян не устроили.


    Богатая история травм не пугает «святых», которым необходим защитник после того, как им не удалось подписать Тоби Алдервейрелда, к тому же был продан в «Ливерпуль» Натаниэл Клайн.

    Напомним, что в данный момент Влаар находится в статусе свободного агента, так как он не стал продлевать контракт с «Астон Виллой». В минувшем сезоне защитник провел 23 матча в чемпионате и Кубке Англии в составе «львов», отметившись 2 голевыми передачами.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 09:39
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    Комментарии (7)
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    Мишель Каппель
    1437202130
    Бесплатно такого игрока необходимо брать.
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    sir_Alex
    1437208045
    Проблемы со здоровьем?
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    Juventus21
    1437216654
    Влаара надо было подписать несмотря на проблемы со здоровьем. В Лацио он бы быстро прижился.
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    dzvinka
    1437230287
    когда он на ногах и мотивирован - это машина по укладке асфальта!
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    DXTK
    1437230878
    Раз свободный можно подписать да и продать потом как всегда можно. Ведь Ван гаал его хотел приобрести. Сейчас перейдет к Святым обретет прежнюю форму и продадут его в Манчестер.
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    nahan
    1437294950
    Выбор Кумана сомнений не вызывает.
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    ologreds
    1694997593
    numo435984
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