«Саутгемптон» намерен подписать Влаара

«Саутгемптон» включился в борьбу за защитника Рона Влаара, сообщает Daily Express. Несколько дней назад 30-летний голландец был близок к переходу в «Лацио», но результаты медобследования римлян не устроили.









Напомним, что в данный момент Влаар находится в статусе свободного агента, так как он не стал продлевать контракт с «Астон Виллой». В минувшем сезоне защитник провел 23 матча в чемпионате и Кубке Англии в составе «львов», отметившись 2 голевыми передачами.







