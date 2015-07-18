«Сиэтл Саундерс» рассматривает возможность приобретения Виктора Вальдеса

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес может перейти в клуб MLS «Сиэтл Саундерс», сообщает Sky Sport Italia.









Напомним, что Вальдес заключил контракт с «МЮ» в январе этого года и за полсезона провел только две игры – вышел на замену в поединке 37-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» вместо травмированного Давида Де Хеа (1:1) и отыграл 90 минут в заключительной встрече сезона против «Халл Сити» (0:0).







