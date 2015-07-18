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    • «Сиэтл Саундерс» рассматривает возможность приобретения Виктора Вальдеса

    «Сиэтл Саундерс» рассматривает возможность приобретения Виктора Вальдеса

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес может перейти в клуб MLS «Сиэтл Саундерс», сообщает Sky Sport Italia.



    Напомним, что Вальдес заключил контракт с «МЮ» в январе этого года и за полсезона провел только две игры – вышел на замену в поединке 37-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» вместо травмированного Давида Де Хеа (1:1) и отыграл 90 минут в заключительной встрече сезона против «Халл Сити» (0:0).


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 09:28
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Мишель Каппель
    1437202056
    Виктора полностью всё устраивает в МЮ. Особенно зарплата: получает больше чем основной вратарь. ))) Это же Манчестер Юнайтед. Здесь всё через .опу)))
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    timur_zenit_fan
    1437204141
    надо в сша ехать, развивать футбол...вполне интересный чемпионат получится, уверен.
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    Lucius Vorenus
    1437213955
    надо его сливать
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    sir_Alex
    1437225783
    Во, пусть берут!
    Ответить
    ЮЗИК
    1437229311
    Вальдесу давно пора играть,а то так и потеряется
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    nahan
    1437294869
    Клоун разочаровал голландца...
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    ologreds
    1694997593
    numo435983
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