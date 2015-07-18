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    • Корнеев: «Есть большая вероятность, что ЦСКА в матче со «Спартой» придется много играть без мяча»

    Корнеев: «Есть большая вероятность, что ЦСКА в матче со «Спартой» придется много играть без мяча»

    Экс-нападающий ЦСКА, бывший тренер сборной России и спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев, который уже полтора года трудится в спортивном отделе пражской «Славии», отвечая, в частности, за селекцию, поделился мнением о пражской «Спарте», которая стала соперником ЦСКА в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «Нельзя сказать, что ЦСКА со жребием повезло. Армейцы в этой паре фавориты, но небезоговорочные. «Спарту» знаю хорошо, видел достаточно ее матчей в последнее время. ЦСКА будет сложно.

    Большая вероятность, что придется много играть без мяча. Чехи стараются подолгу его контролировать, но не увлекаются этим без необходимости. Если появляется возможность, сразу идет передача вперед. Очень опасны и контратаки «Спарты» — у пражан хватает быстрых игроков, и достаточно их упустить на свободном пространстве, чтобы они прорвались к воротам. «Спарта» способна приспособиться под любого соперника и подстроиться под любой сценарий матча.

    Кому следует уделить особое внимание? Здесь все просто. Нападающие Кеинде Фатай и Давид Лафата традиционно много забивают, способны создать момент самостоятельно. Сегодня они остаются лидерами «Спарты». Вообще состав у вице-чемпионов Чехии достаточно ровный. С одной стороны, никакие позиции не проседают, с другой — по меркам Европы звезд нет. То же самое относится и ко всем остальным командам чешского чемпионата.

    Сегодня чешский футбол интересен, прежде всего, интригой. Это касается и всего чемпионата, и отдельных матчей. Пусть уровень мастерства далеко не выдающийся, но большинство встреч получаются очень упорными».


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    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2015 08:47
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    Комментарии (72)
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    cska plus
    1437214053
    Устрашил!!! Почти Барселона!
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    cska plus
    1437214275
    Удачи армейцам! Не впервой!
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    Коняра85
    1437214463
    есть большая вероятность, что питерский днарь обделается в своих прогнозах
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    denmig
    1437217512
    так ..они по жизни без мяча и играют! вот и не выигрывают ничего. им бы лучше через барьеры прыгать
    Ответить
    ДСА
    1437218846
    И зачем мяч? Можно и так походить.
    Ответить
    АнДрЮхА 21
    1437224734
    Спарта раздолбить дырофея и его дружину 100%
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437225067
    ЦСКА на контр атаках прекрасно играет, так что пусть с мячом возится Спарта, а мы в две-три передачи будем до ворот доходить!
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    starche
    1437231237
    Мяч на поле вообще лишний!
    Ответить
    112910415
    1437326541
    можно и нужно пройти
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    ologreds
    1694997594
    numo435980
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