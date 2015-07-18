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    «Бастия» не будет переведена в Лигу 2

    Апелляция «Бастии» была удовлетворена Национальным комитетом по контролю за управлением, который отменил свое первоначальное решение о переводе клуба в Лигу 2.

    Изначально корсиканцы не смогли своевременно предоставить для участия в Лиге 1 необходимые финансовые гарантии, – «Бастии» не хватило 1,3 миллиона евро. За это 30 июня они были исключены из числа участников элитного дивизиона.

    Напомним, что чемпионат Франции стартует уже 8 августа. В минувшем сезоне «Бастия» заняла 12-е место в Лиге 1.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:50
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    Комментарии (6)
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    Мишель Каппель
    1437200815
    Команда с колоритнейшими болельщиками с Корсики обязана быть в Лиге 1.
    Ответить
    sir_Alex
    1437208348
    Уже хорошо
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    Dead Silence
    1437215320
    Не было сомнений что они останутся)
    Ответить
    alboro
    1437218028
    ок
    Ответить
    invite yupi
    1437223813
    брандао в спартак спихните и с долгами раскидаетесь
    Ответить
    ologreds
    1694997593
    numo435974
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