Хави: «Касильяс не заслуживал таких холодных проводов»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави отметил, что Икер Касильяс заслуживал гораздо более лучших проводов со стороны «Реала», воспитанником которого является голкипер, выступавший за основную команду с 1998 года. Этим летом Касильяс подписал контракт с «Порту».





«Уход Касильяса из «Реала» оставил у меня неприятный осадок, – цитирует Хави goal.com. – Он не заслуживал таких холодных проводов. Он заслуживал большего. Они, конечно, отдали ему дань уважения, но он выглядел расстроенным. Если честно, я тоже расстроился. Меня даже разозлило, что с Касильясом попрощались таким образом. В прошлом году такое могло произойти и со мной. Я же ушел самым лучшим способом, но «Реал» в этом году не выиграл ни одного трофея. Несмотря на это, Касильяс заслуживал большего».







