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    Хави: «Касильяс не заслуживал таких холодных проводов»

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави отметил, что Икер Касильяс заслуживал гораздо более лучших проводов со стороны «Реала», воспитанником которого является голкипер, выступавший за основную команду с 1998 года. Этим летом Касильяс подписал контракт с «Порту».


    «Уход Касильяса из «Реала» оставил у меня неприятный осадок, – цитирует Хави goal.com. – Он не заслуживал таких холодных проводов. Он заслуживал большего. Они, конечно, отдали ему дань уважения, но он выглядел расстроенным. Если честно, я тоже расстроился. Меня даже разозлило, что с Касильясом попрощались таким образом. В прошлом году такое могло произойти и со мной. Я же ушел самым лучшим способом, но «Реал» в этом году не выиграл ни одного трофея. Несмотря на это, Касильяс заслуживал большего».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:35
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    Комментарии (58)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    IKER-RAUL
    1437223114
    от души огромное спасибо Хави за эти слова об Икере, сказал правильно! Всегда нравился как игрок и уважаю этого человека , всегда приятны и достойны уважения Человеческие отношения между Легендами своих клубов! ХАВИ - РЕСПЕКТ!
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    Lionel Messi-10
    1437226920
    Сливочное бездарное болото во всей красе.
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    Aza23becks
    1437231817
    Лицемер в своем стиле: не столько поддержать Каса, сколько в очередной раз зацепить Реал
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    Lucius Vorenus
    1437249786
    парень в воротиках стоял) получал мильёны) чё ему надо [Соблюдайте правила ] чтоб целовали? бред несёд
    Ответить
    киэнджин
    1437250706
    БОЛЕЛЫ БАРСЫ БОЛЬШЕ СРЕАЛЬЦЕВ О НЕМ В ХОРОШЕМ ТОНЕ ГОВОРЯТ ... МАДРЮД ВЛЯ ОДНИМ СЛОВОМ
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    nahan
    1437294120
    Ответить
    112910415
    1437326230
    Хави искренен, несомненно
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    95-shishani-95
    1437355662
    Переса гнать из Реала надо!
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    ESPANOL
    1437376398
    Болелы Реала уже смирились. Для них Кас уже и Дыра и мешок с песком. Политику Переса одобрямс! На очереди Рамос.
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    ologreds
    1694997593
    numo435973
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