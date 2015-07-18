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    • Срна: «У нас есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче»

    Срна: «У нас есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна оценил результаты жеребьевки 3-го раунда Лиги Чемпионов. Соперником донецкой команды стал турецкий «Фенербахче».

    «Нормально воспринял жребий, если честно. «Фенербахче» – хорошая команда. Будет интересно играть. Я считаю, что друг другу попались два самых сильных соперника. Эмоционально я очень связан со стадионом в Стамбуле, где мы добились очень приятного результата – «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Благодарен этому стадиону и городу – большинство болельщиков «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа» болели за нас в том матче. Так что едем туда, где получили приятные эмоции! Надеемся, что результат тоже будет хорошим.

    Надеялся, что нам достанется «Янг Бойз» или «Рапид». (Улыбается.) Но получилось, что «Фенер». Ничего страшного, это футбол, будет интересно. Будет хорошая игра. Ожидаю давления, потому что там сумасшедшие болельщики. И будем получать удовольствие, играя в наш футбол. Мы очень хорошо начали сезон, уже завоевали Суперкубок, поэтому изменилась психология: появилась та уверенность, которой не хватало в последнем сезоне. И мы готовы!

    Думаю, шансы 50 на 50. Но все равно я верю в свою команду. У «Шахтера» сильные футболисты, хорошая атмосфера в коллективе. Есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче». Я очень уважаю соперника. Они провели хорошие трансферы, но мы можем их пройти».


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    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.07.2015 07:28
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    Комментарии (20)
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    Limp Bizkit
    1437195587
    чет мне кажется что турки пройдут дальше)
    Ответить
    нoГГано
    1437196104
    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий после игры заявил, что больше не хочет играть во Львове: И еще скажу! Я больше не хочу играть во Львове! Это просто нереально, когда весь стадион болеет против нас: в матче с «Динамо» они поддерживали киевлян, а нас освистывали. То же самое делали сегодня. Надо отсюда уезжать!».
    Ответить
    нoГГано
    1437196179
    Андрей Пятов заявил, что львовские болельщики не уважают «Шахтер»: «Наверное, надо заканчивать играть на «Арене Львов». Люди нас не уважают, кричат гадкие слова, а потом просят футболку. Просто некрасиво». Недовольство публикой после матча выразил и Луису Адриано: «С такими фанами, которые приходят нас «поддержать», лучше забивать при любой возможности и еще больше их этим провоцировать! Хотелось бы, чтобы у нас была хорошая поддержка, но здесь такого не бывает...». Добавим, после матча с «Динамо» Мирча Луческу также заявил, что в следующем сезоне нужно играть в другом городе,на своей земле ДНР
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    Mitsubanchik
    1437196498
    Сложный соперник.
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    vitya valdes
    1437200267
    пара, достойна группового этапа ЛЧ, а не 3-го квалифайраунда! Удачи кэп, будет сложно, но турок нужно проходить. Иначе делать нечего в ЛЧ.
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    Garrincha58
    1437200369
    желаю туркам наказать хохлов
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    sir_Alex
    1437209377
    Тогда удачи!
    Ответить
    Caesar555
    1437213407
    Буду болеть за Шахтер. Удачи им!
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    nahan
    1437294006
    Турки реально сильнее кротов...
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    ologreds
    1694997594
    numo435972
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