Луис Адриано: «У меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»

Новичок «Милана» Луис Адриано, который перешел нынешним летом из «Шахтера» за 7 млн евро, подписав контракт до лета 2020-го года, отметил, что у него не должно быть проблем с вливанием в новый коллектив.
«Будет здорово играть бок о бок с такими форвардами как Бакка и Ибрагимович, – цитирует Goal.com Адриано. – Я выбрал «Милан» из-за его истории, богатой трофеями. Кроме того, здесь всегда хорошо относились к бразильцам. Я занимался с личным тренером на родине, чтобы быть в форме. Да, у меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»
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