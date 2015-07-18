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    • Луис Адриано: «У меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»

    Луис Адриано: «У меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»

    Новичок «Милана» Луис Адриано, который перешел нынешним летом из «Шахтера» за 7 млн евро, подписав контракт до лета 2020-го года, отметил, что у него не должно быть проблем с вливанием в новый коллектив.

    «Будет здорово играть бок о бок с такими форвардами как Бакка и Ибрагимович, – цитирует Goal.com Адриано. – Я выбрал «Милан» из-за его истории, богатой трофеями. Кроме того, здесь всегда хорошо относились к бразильцам. Я занимался с личным тренером на родине, чтобы быть в форме. Да, у меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:11
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    Комментарии (21)
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    Romeo 777
    1437200882
    Что-то его заглючило...да и при Бакке и Ибре (если всё же перейдёт в Милан) любимому игроку Дании и Норшеллана Адрианке мало времени будет предоставляться на поле.
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    ceret
    1437205222
    Ибра в ПСЖ
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    MariupolFERD
    1437207671
    Если Ибра будет в Милане, то о игровом времени ему можно будет забыть, только если Бакка не начнет транжирить моменты, в чем я сомневаюсь. Да и Милан не создает столько моментов за матч как Шахтер и шансов исправить не забитый момент не будет.
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    Juventus 32
    1437210775
    Правильно сделал. Италия через 2 года снова будет рулить в футболе. И будут это как всегда Ювентус и Милан.
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    Juventus21
    1437217507
    Андриано нехило вангует. Может поэтому и купили его в Милан. Какой ещё Ибра?!
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    Гражданиннн
    1437228653
    Глоры, успокойтесь, Луис Адриано сделал правильный выбор. он не выбрал денежный мешок
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    rheuksq
    1437257345
    Красава, это именно этот клуб в котором он может и проявит себя Удачи Луис
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    Ac Milan Champion
    1437261504
    Да Бразильцы в Милане всегда блестали!
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    nahan
    1437293690
    Молодец, Луис Адриано.
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    ologreds
    1694997594
    numo435970
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