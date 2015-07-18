Луис Адриано: «У меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»

Луис Адриано, Новичок «Милана» который перешел нынешним летом из «Шахтера» за 7 млн евро , подписав контракт до лета 2020-го года, отметил, что у него не должно быть проблем с вливанием в новый коллектив.





«Будет здорово играть бок о бок с такими форвардами как Бакка и Ибрагимович, – цитирует Goal.com Адриано. – Я выбрал «Милан» из-за его истории, богатой трофеями. Кроме того, здесь всегда хорошо относились к бразильцам. Я занимался с личным тренером на родине, чтобы быть в форме. Да, у меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»







