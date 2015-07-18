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    • Романцев: «Именно Кобелев принес «Динамо» бронзовые медали, которые сейчас для клуба только в мечтах»

    Романцев: «Именно Кобелев принес «Динамо» бронзовые медали, которые сейчас для клуба только в мечтах»

    Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил характер нового главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева.

    «К сожалению, нам не очень долго удалось поработать вместе с Кобелевым. Но и за это время понял: в тренерском деле он не случайный пассажир. Особенно после одного случая. Был момент, когда меня срочно вызвали к начальству. И я попросил Андрея провести вечернюю тренировку. На следующий день интересуюсь, как прошло занятие. Все нормально, говорит. Вот только пришлось выгнать с поля Данни. И, что же он такого натворил наш ведущий игрок, спрашиваю. «Начал дурака валять, – кипятнул Андрей. – Думал, что без главного тренера можно себе все позволить. А я этого не терплю». Ну и правильно сделал, я Кобелева поддержал. А сам подумал – этот парень со своего пути не свернет.

    Когда я уходил из «Динамо», руководство говорило, что я оставляю команду у разбитого тренерского корыта. На что сразу же ответил – у вас есть Кобелев. Поддержите его – не ошибетесь. Так оно и вышло – именно он и принес клубу бронзовые медали после многолетнего перерыва, которые для него и сейчас только в мечтах».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 06:31
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    Комментарии (36)
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    DAN57
    1437201069
    \"Легендарный\" алкаш-Олежка теперь начал \"отмечать характер\" - что за праздник? Ну, да ладно - главное, что б не во вред..
    Ответить
    nice
    1437203088
    На мой взгляд уровень команд вырос а также выросло количество команд претендующих на высокие места. Кобелеву будет трудно конкурировать. Насколько была оправдана отставка Черчесова может показать только время. Динамо всегда отличалось привередливостью к тренерам, не получилось бы как в случае с Бесковым.
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    zenit_forever2014
    1437203196
    На мой взгляд сейчас у Кобелева реальный шанс показать себя снова. При всех прочих условиях все равно остается довольно таки сильная команда которая может благодаря спортивному злу показать себя!!!!
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    Deuced
    1437219030
    Кобелев пожалуй правильный выбор, кто как не он
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    FanatSerj
    1437220935
    Кобелев это лучшее решение, но только в Динамо через чур быстро меняются подводные течения, сегодня ты нужен, завтра пошел вон ... Не будет никогда в команде стабильности если тренеров каждый год дергают. Вот тот же Гинер в этом соображает. А в Динамо через чур много \"умников\" за кулисами, поэтому никакой стабильности.
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    Сенситив
    1437233400
    ...именно он и принес клубу бронзовые медали после чего надорвался и его ушли с должности - руководство не оценило заслуг тренера-курьера...))
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    n272nm
    1437248824
    До сих пор не понимаю, за что поперли Кобелева из Днища. И главное, ЗАЧЕМ?!
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    nahan
    1437281821
    Романцев все правильно сказал.
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    112910415
    1437325845
    справедливо
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    ologreds
    1694997593
    numo435966
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