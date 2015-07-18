Романцев: «Именно Кобелев принес «Динамо» бронзовые медали, которые сейчас для клуба только в мечтах»





«К сожалению, нам не очень долго удалось поработать вместе с Кобелевым. Но и за это время понял: в тренерском деле он не случайный пассажир. Особенно после одного случая. Был момент, когда меня срочно вызвали к начальству. И я попросил Андрея провести вечернюю тренировку. На следующий день интересуюсь, как прошло занятие. Все нормально, говорит. Вот только пришлось выгнать с поля Данни. И, что же он такого натворил наш ведущий игрок, спрашиваю. «Начал дурака валять, – кипятнул Андрей. – Думал, что без главного тренера можно себе все позволить. А я этого не терплю». Ну и правильно сделал, я Кобелева поддержал. А сам подумал – этот парень со своего пути не свернет.





Когда я уходил из «Динамо», руководство говорило, что я оставляю команду у разбитого тренерского корыта. На что сразу же ответил – у вас есть Кобелев. Поддержите его – не ошибетесь. Так оно и вышло – именно он и принес клубу бронзовые медали после многолетнего перерыва, которые для него и сейчас только в мечтах».







