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    «Челси» планирует потратить 30 млн фунтов на Стоунса

    Лондонский «Челси» готовит новое предложение ливерпульскому «Эвертону» о покупке защитника «ирисок» Джона Стоунса. Ранее «аристократы» предлагали за футболиста 20 миллионов фунтов, теперь же сумма увеличена на десять миллионов.
    Если сделка осуществится, то Стоунс станет самым дорогим английским защитником в истории.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.07.2015 01:38
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    Комментарии (20)
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    teknoo
    1437192205
    Если развитие пойдёт как предполагается, то через несколько лет этот ценник никто и не вспомнит, как это было с Фердинандом.
    Ответить
    Челси 23
    1437196621
    И в правду для защитника цена большая
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    dzvinka
    1437198287
    защитник действительно неплохой... почему бы и не купить если баблища у богатого(или бедного) русского народа наворовано достаточно.
    Ответить
    Мишель Каппель
    1437201170
    Глупости, придуманные журналистами.
    Ответить
    Planet Georgia
    1437202975
    20 млн много,максимум 12-15!
    Ответить
    sir_Alex
    1437209898
    Явно завышенная сумма
    Ответить
    andreyd57
    1437230431
    Стоунс хм, а что это великий защитник что-то впервые слышу.
    Ответить
    nahan
    1437234254
    Сумма завышена, конечно.
    Ответить
    RMUKMU
    1437262669
    Перспективный молодой деф. Челси вообще нужен игрок его позиции. Терри, Кэйхилл и Зума - слабовато, для ЛЧ.
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    ologreds
    1694997593
    numo435964
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