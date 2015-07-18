«Челси» планирует потратить 30 млн фунтов на Стоунса

Лондонский «Челси» готовит новое предложение ливерпульскому «Эвертону» о покупке защитника «ирисок» Джона Стоунса. Ранее «аристократы» предлагали за футболиста 20 миллионов фунтов, теперь же сумма увеличена на десять миллионов.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Если сделка осуществится, то Стоунс станет самым дорогим английским защитником в истории.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!