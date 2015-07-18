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Предвосхищать матч ЦСКА - «Рубин» будет военный оркестр

18 июля 2015, 00:08
51

Перед завтрашней встречей РФПЛ между московским ЦСКА и казанским «Рубином» разогревать публику на «Арене-Химки» будет военный оркестр. Он же перед стартовым свистком исполнит гимн Российский Федерации в момент поднятия флага.

Игра, напомним, стартует в 18:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (51)
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вoлгoдoн
1437167737
Военный оркестр верхом на конях круг почета вокруг поля,было бы круто)
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Гуфон накурен
1437168448
КРАСНО-СИНИЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ХЭЙ ХЭЙ!
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Великий ЦСКА Москва
1437169014
МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!
Ответить
Лев Троцкий
1437192206
И для кого заказывают оркестр? для 5 пьяных человек на трибуне?Для гинера?) Жду победу Рубина.Я понимаю,им будет тяжело играть при пустых трибунах,но казанские игроки профессионалы все таки.Так что поставлю на 0-2!
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Супервайзер
1437199891
На военный парад у Гинера денег не хватило? Только на похоронный марш?
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REDWHITE_
1437200671
будут играть Сонату№2 Ф.Шопена для цска)))
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REDWHITE_
1437200771
Предвосхищать матч Зенит - Динамо будет Кончита Вурст.
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KoValery
1437203810
Марш африканской армии
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Порядочная свинья
1437204764
А Леннорыч с юморком! Судя по кабинетным чемпионствам армейцев, будет фанера!
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RubinKazan2015
1437205091
Протрубят на победу Рубина!
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