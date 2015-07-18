Предвосхищать матч ЦСКА - «Рубин» будет военный оркестр

Перед завтрашней встречей РФПЛ между московским ЦСКА и казанским «Рубином» разогревать публику на «Арене-Химки» будет военный оркестр. Он же перед стартовым свистком исполнит гимн Российский Федерации в момент поднятия флага.





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