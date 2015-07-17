Диарра возвращается в футбол

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Лассана Диарра, который участвовал в судебных тяжбах с «железнодорожниками», получил разрешение от ФИФА вернуться в футбол. Об этом француз уведомил общественность через социальную сеть. Таким образом, можно сделать вывод, что в самое ближайшее время Диарра обзаведется новой командой. Ранее сообщалось, что таковой может стать «Марсель».

«ФИФА наконец-то допустила меня к игре. Я вновь в деле», – сказал хавбек.