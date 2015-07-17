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    Диарра возвращается в футбол

    Бывший полузащитник московского «Локомотива» Лассана Диарра, который участвовал в судебных тяжбах с «железнодорожниками», получил разрешение от ФИФА вернуться в футбол. Об этом француз уведомил общественность через социальную сеть. Таким образом, можно сделать вывод, что в самое ближайшее время Диарра обзаведется новой командой. Ранее сообщалось, что таковой может стать «Марсель».
    «ФИФА наконец-то допустила меня к игре. Я вновь в деле», – сказал хавбек.
    Напомним, что футболист по решению суда обязан выплатить «Локомотиву» 12 миллионов евро.

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    Источник: Twitter

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    17.07.2015 23:02
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    Комментарии (29)
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    IKER-RAUL
    1437167818
    отличный игрок, классный опорник давай снова в Анжи! с возвращением Ласс, Успехов и Удачи!
    Ответить
    VIPded
    1437169147
    Быстрее сдернуть с него эти деньги и усилиться на них, пока окно не закрылось!
    Ответить
    DevilsMilan
    1437172606
    Скупой платит дважды.Мало того что Диарра время потерял,так теперь еще и 12 лямов.
    Ответить
    Nik Palmer
    1437172777
    такой игрочище челси, арсенал, реал мадрид...
    Ответить
    cska plus
    1437188678
    для него это копейки, выплатят за него!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437191699
    Смородской на хлеб с маслом отрабатывать будет...
    Ответить
    nahan
    1437232314
    С железной дорогой шутки плохиплохи...
    Ответить
    sir_Alex
    1437234496
    Всем стоять – бояться!
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    ologreds
    1694997595
    numo435950
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