Диарра возвращается в футбол

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Лассана Диарра, который участвовал в судебных тяжбах с «железнодорожниками», получил разрешение от ФИФА вернуться в футбол. Об этом француз уведомил общественность через социальную сеть. Таким образом, можно сделать вывод, что в самое ближайшее время Диарра обзаведется новой командой. Ранее сообщалось, что таковой может стать «Марсель».
«ФИФА наконец-то допустила меня к игре. Я вновь в деле», – сказал хавбек.
Напомним, что футболист по решению суда обязан выплатить «Локомотиву» 12 миллионов евро.
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