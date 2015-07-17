Колыванов: «Статистами быть не собираемся»

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал о планах своей команды на оставшееся время трансферного окна.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Рынок закрывается 31 августа, до этого времени собираемся усилиться одним-двумя футболистами. Кем, пока не скажу. Когда это произойдет, нас ждет перестройка игры на атакующий манер. Не собираемся быть статистами, хотим показывать хороший футбол», – поведал наставник.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!