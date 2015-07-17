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Колыванов: «Статистами быть не собираемся»

17 июля 2015, 22:41
17

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал о планах своей команды на оставшееся время трансферного окна.
«Рынок закрывается 31 августа, до этого времени собираемся усилиться одним-двумя футболистами. Кем, пока не скажу. Когда это произойдет, нас ждет перестройка игры на атакующий манер. Не собираемся быть статистами, хотим показывать хороший футбол», – поведал наставник.Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Источник: «Советский спорт»
Уфа Колыванов Игорь
Комментарии (17)
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lange
1437162706
Вдесятером возить \"Спартак\" дорогого стоит.
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морозз
1437163293
Наверное правильно...оборона на высоте и можно думать о атаке!
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cska-62
1437163965
Лично мне нравится работа Колыванова. Я видел в прошлом сезоне несколько матчей \"Уфы\" и игра команды всегда была осмысленной и грамотно выстроенной, хотя по составу она требовала и требует капитального усиления. Ну а Юрченко вратарь оригинальный: может вытащить совершенно безнадёжный мяч, а может и совершить детскую ошибку на выходе (что было и сегодня).
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Блоссия
1437168431
Желаю успеха. Сегодня и забивали красиво и выстояли, но \"пляжный\" футбол с затягиванием времени - это далеко от красоты!)
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caravanbashi
1437189631
Верю в тренерский талант Колыванова, его место как минимум в Динамо. Но почему то у нас так любят бездарей типа Димы Аленичева и Лени Слуцкого.
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fanfutgum
1437191457
Уфа сейчас возглавляет турнирную таблицу.Пусть так и будет весь турнир!Уфа чемпион!
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Rruma
1437191602
Вот он - настоящий тренер Динамо. Хоть бы кто из их руководства почесался в его сторону!? - А то ведь по кругу пошли: Кобелев. Потом Силкин и т.д. )
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Sevastopol-www
1437191787
Меньше знают - крепче спят...
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eaguar
1437202515
Молодца Уфа
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nahan
1437232164
Дерзкая команда...
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