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    Колыванов: «Статистами быть не собираемся»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал о планах своей команды на оставшееся время трансферного окна.
    «Рынок закрывается 31 августа, до этого времени собираемся усилиться одним-двумя футболистами. Кем, пока не скажу. Когда это произойдет, нас ждет перестройка игры на атакующий манер. Не собираемся быть статистами, хотим показывать хороший футбол», – поведал наставник.Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2015 22:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:09

      Дерзкая команда...

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      Рейтинг: +923

      eaguar 18 июля 2015, 09:55

      Молодца Уфа

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:56

      Меньше знают - крепче спят...

      0
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      Рейтинг: +141

      Rruma 18 июля 2015, 06:53

      Вот он - настоящий тренер Динамо. Хоть бы кто из их руководства почесался в его сторону!? - А то ведь по кругу пошли: Кобелев. Потом Силкин и т.д. )

      0
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      Рейтинг: +18

      fanfutgum 18 июля 2015, 06:50

      Уфа сейчас возглавляет турнирную таблицу.Пусть так и будет весь турнир!Уфа чемпион!

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 18 июля 2015, 06:20

      Верю в тренерский талант Колыванова, его место как минимум в Динамо. Но почему то у нас так любят бездарей типа Димы Аленичева и Лени Слуцкого.

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 18 июля 2015, 00:46

      Очередной позор спамьки всеголишь… Колыван на коне! Алень в тёмной дыре…

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 18 июля 2015, 00:42

      Не будь удаления обыграли бы команду физрука Аленичева

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 18 июля 2015, 00:27

      Желаю успеха. Сегодня и забивали красиво и выстояли, но "пляжный" футбол с затягиванием времени - это далеко от красоты!)

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      Рейтинг: +1775

      piercman 17 июля 2015, 23:37

      хороший тренер. брал ЧЕ с молодёжкой. скоро в москву позовут, наверное.

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