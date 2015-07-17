Попов предрек Зе Луишу переход в «Челси»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поведал о том, что он сказал форварду команды Зе Луишу после пятничного матча с «Уфой» (2:2), в котором игрок сборной Кабо-Верде принес красно-белым ничью.





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