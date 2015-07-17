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    Попов предрек Зе Луишу переход в «Челси»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поведал о том, что он сказал форварду команды Зе Луишу после пятничного матча с «Уфой» (2:2), в котором игрок сборной Кабо-Верде принес красно-белым ничью.
    «Я сказал ему: «Молодец. Забьешь еще двадцать мячей — уйдешь в «Челси», – поделился болгарин.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 22:18
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    Комментарии (81)
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    rifcenter вернулся
    1437177919
    Есть еще Интер из карабаха
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    cska plus
    1437181742
    а чего это мясных на негров потянуло, сами фринпонга обезьяной зовут, а своих как называют?
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    alessios1990
    1437187386
    Хорошее чувство юмора у Ивелина) Вот именно, что если забьет 20 мячей, да и то не факт! А насчет Челси это была просто шутка. Зе Луиш это форвард уровня Лестера)
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    Aslan_777
    1437190058
    Болелом Реала сегоднящний остав против Рома: 1) Бенз Рон Иско Бэйл Крос Модрич Карвахаль Рамос Пепе(Варан) Марсело Навас 2) Рон Бензема Бэйл Иско Крос Модрич Марсело Рамос Пепе(Варан) Карвахаль
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437191960
    Дело за малым осталось...
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    ROIS
    1437213528
    только не это)
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    NEOn13
    1437214118
    дно Аристократом не надо!
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    cvanza
    1437218991
    Если где-нибудь в Ростове ноги не оторвут
    Ответить
    nahan
    1437228905
    Ванга футбольная...
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    ologreds
    1694997595
    numo435945
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