Колыванов: «Аленичев создает прекрасную команду»

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов дал комментарий после стартового поединка своей команды в новом сезоне РФПЛ против московского «Спартака» (2:2).

Дмитрий Аленичев создает прекрасную и играющую команду. С ней всем будет нелегко. Мы в пятницу оборонялись здорово, разбежаться особенно не давали. В «Спартаке» есть футболисты, с которыми можно работать и занимать высокие места», – заявил наставник.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Мы терпели, боролись и на второй гол наиграли. «Стандарты» и в прошлом году были нашим бичом — бывало, что с них как забиваем, так и пропускаем. «Спартак» хотел нас обыграть, но мы сделали все, чтобы этого не случилось. Ребята героически сражались, отдаю им должное. Может, даже к лучшему, что у нас удалили игрока. Кто знает, с ним бы и проиграли. Про красную карточку трудно что-то говорить, я эпизод не видел. Но вдесятером «Уфа» сыграла здорово. По «Спартаку» могу сказать, чтосоздает прекрасную и играющую команду. С ней всем будет нелегко. Мы в пятницу оборонялись здорово, разбежаться особенно не давали. В «Спартаке» есть футболисты, с которыми можно работать и занимать высокие места», – заявил наставник.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!