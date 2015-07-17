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    Колыванов: «Аленичев создает прекрасную команду»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов дал комментарий после стартового поединка своей команды в новом сезоне РФПЛ против московского «Спартака» (2:2).
    «Мы терпели, боролись и на второй гол наиграли. «Стандарты» и в прошлом году были нашим бичом — бывало, что с них как забиваем, так и пропускаем. «Спартак» хотел нас обыграть, но мы сделали все, чтобы этого не случилось. Ребята героически сражались, отдаю им должное. Может, даже к лучшему, что у нас удалили игрока. Кто знает, с ним бы и проиграли. Про красную карточку трудно что-то говорить, я эпизод не видел. Но вдесятером «Уфа» сыграла здорово. По «Спартаку» могу сказать, что Дмитрий Аленичев создает прекрасную и играющую команду. С ней всем будет нелегко. Мы в пятницу оборонялись здорово, разбежаться особенно не давали. В «Спартаке» есть футболисты, с которыми можно работать и занимать высокие места», – заявил наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    17.07.2015 21:32
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    Комментарии (55)
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    korn3512
    1437170201
    Надеюсь
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    Cynic
    1437183767
    добрый легкий троллинг
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    нoГГано
    1437191215
    Конечно,настоящие позоры и конфузы только впереди))
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    Sevastopol-www
    1437192115
    Гости выглядели достойно
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    забайкальский армеец
    1437192370
    Честно говоря пока непонятно,что создаёт Аленичев.Пока видно всё по старому и потери очков дома в том числе.
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    моэм
    1437193313
    Колыванов переиграл Аленичева...но,к примеру, если поменять их местами.то большой вопрос,сумел ли бы Игорь также управлять Спартаком как Уфой...я к тому ,что на тренер Спартака всегда находится под огромным давлением и не каждый его выдержит.
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    sochi-2013
    1437197509
    За время, которое Аленичев тренирует Спартак, никто бы не сделал лучше. С такими игроками в защите, строит игру по принципу: забить на гол больше. Хотя по одной официальной игре судить рано.
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    ОЛЛС
    1437201440
    Низкая самооценка г-н Колыванов.Это не вы оборонялись,это они отыгрывались два раза подряд.
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    nahan
    1437226726
    Рано ещё говорить.
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    ologreds
    1694997595
    numo435942
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