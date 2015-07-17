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    Садаев: «В Польше играть тяжелее»

    Нападающий грозненского «Терека» Заур Садаев поделился своими впечатлениями от недавней аренды в польский «Лех».
    «Я мог остаться в Польше на полноценном контракте, но захотел вернуться в родную команду. Думаю, за эти полтора года, что я был в другой стране, набрался необходимого мастерства и опыта, чтобы приносить больше пользы «Тереку». Вернуться сюда всегда было большим желанием. В польском чемпионате много борьбы, там играть тяжелее. Но зато в России больше мастеровитых футболистов», – поведал Садаев.

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    17.07.2015 20:24
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Rruma
    1437157901
    Надо же , какие бывают у футболистов крутые траектории )
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    Нохчи Чоь
    1437158558
    Удачи тебе Заур!
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    cska plus
    1437159946
    Верно глаголит!
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    Ac Milan Champion
    1437166404
    Дала аьтто бойла хьа ахи! Кстати мархнаш къобал дойла массераъ!!!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437192823
    В поисках лёгкой жизни...
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    wolkmart1103
    1437231151
    Тяжело в учении, - легко в бою! Жаль что не закрепился в легионерах. Выносливости и скорости у нас то и не хватает.
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    Akraarsenal
    1437235260
    Садаев покажи класс
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    ologreds
    1694997595
    numo435936
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