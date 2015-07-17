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    «Верона» обзавелась двумя новыми игроками

    Итальянская «Верона» сегодня презентовала двух новичков. Ими стали Фердинандо Коппола и Федерико Вивиани. Последним местом работы первого футболиста была «Болонья», но в город Ромео и Джульетты он переехал на правах свободного агента.
    Что касается хавбека Вивиани, то права на него до сегодняшнего дня принадлежали «Роме».

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    Источник: ФК «Верона»

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    17.07.2015 20:14
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    Комментарии (8)
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    Vladimir32
    1437154109
    Да это ерунда, у армавирского Торпедо вообще 2 игрока в команде было. И тренер Карпин.
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    Zenit-84
    1437155573
    ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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    DevilsMilan
    1437157063
    Коппола это вроде вратарь-резервист в Милане был такой.Походу наконец окончательно ушел
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    Juventus 32
    1437158337
    Что за речь - \"обзавелась\"? Их что к животным приравнивают что ли? Модеры лучше бы за редакторами следили.
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    DXTK
    1437159607
    Поглядим за этими новыми игроками может чем и помогут клубу. Но если даже и не помогут, Портить тоже конечно не хочется, будут искать дальше.
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    Sevastopol-www
    1437192905
    Про город Ромео и Джульетты вспомнили...
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    Juventus21
    1437225615
    Как обычно, выкрутятся за счёт тренера и Тони.
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    ologreds
    1694997595
    numo435935
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