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    Кержакову предложено остаться в структуре «Зенита»

    Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, какие есть варианты его дальнейшего участия в футбольной деятельности.

    «У меня был разговор с министром спорта Виталием Мутко. Мне сейчас правда тяжело представить себя в майке какой-либо другой команды. Руководство «Зенита» это понимает. Мне предложили остаться в структуре клуба, начать работать, получить опыт другой работы, который потом можно было бы использовать на благо «Зенита» и всего российского футбола. Предложение Мутко о работе в РФС я обдумаю, но буду советоваться с руководством своего нынешнего работодателя», – заявил Кержаков.

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    Источник: ТАСС

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    17.07.2015 19:27
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    Комментарии (85)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Inks
    1437197811
    Жестоко конечно прерывать карьеру так рано, но будет прекрасно, если Саша останется в Зените, пусть и не игроком!
    Ответить
    Сергей Саныч
    1437197893
    Мутко скоро посОдЮт. Не ведись,Саня.
    Ответить
    sir_Alex
    1437199178
    Очень хорошо
    Ответить
    Зенит это Халк
    1437205713
    Сказали , Кержаков , ты не на что не годишься ((( . А в Зените нет ни одного своего воспитанника , позор !
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    ОЛЛС
    1437207307
    Весьма благородно со стороны руководства.Не избавляться от игрока,а предложить ему работу в клубе.
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    Den Bull
    1437222879
    Поиграл бы ещё Саша, ведь есть ещё порох в пороховницах!
    Ответить
    nahan
    1437225511
    Мутко решил его устроить на тёплое местечко.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437225981
    Переходи в Локо, там ты пригодишься!
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    Miaf
    1437251491
    Предложат работать гостарбайтером. Строить котлован-арену.
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    ologreds
    1694997597
    numo435930
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