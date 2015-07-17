Кержакову предложено остаться в структуре «Зенита»

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, какие есть варианты его дальнейшего участия в футбольной деятельности.

Виталием Мутко. Мне сейчас правда тяжело представить себя в майке какой-либо другой команды. Руководство «Зенита» это понимает. Мне предложили остаться в структуре клуба, начать работать, получить опыт другой работы, который потом можно было бы использовать на благо «Зенита» и всего российского футбола. Предложение Мутко о работе в РФС я обдумаю, но буду советоваться с руководством своего нынешнего работодателя», – заявил Кержаков.



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