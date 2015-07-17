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    • Боккектти, Попов и Мовсисян в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уфой», Зе Луиш остался в запасе

    Боккектти, Попов и Мовсисян в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уфой», Зе Луиш остался в запасе

    Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч первого тура Премьер-лиги сезона-2015/16 против «Уфы»Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

    «Спартак»: Ребров, Макеев, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Промес, Широков, Глушаков, Хурадо, Попов, Мовсисян.
    Запасные: Песьяков, К. Комбаров, Ромуло, Озбилиз, Зотов, Ананидзе, Яковлев, Зе Луиш, Давыдов.

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    Источник: РПЛ

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    17.07.2015 18:27
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    Комментарии (30)
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    The_BESTolo4b
    1437147991
    глушаков и комбаров в старте.. полюбому кто то из них накосячит
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    veretennikoff-gud
    1437148093
    Начало сезона, результат не предсказуем, победить может каждый. Символично, что клуб который мигрировал в прошлом сезоне по стране,стартуют в чемпионате в матче с клубом с самой новой ареной в стране!
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    SpM_
    1437148159
    Опять Озбилиза в запасе оставили???
    Ответить
    cska plus
    1437148161
    мощно!!!'
    Ответить
    stachel
    1437148224
    С таким судьей вопрос о победителе даже не стоит!
    Ответить
    Мишель Каппель
    1437148492
    1:0 Победа Спартака с огромным трудом.
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    sir_Alex
    1437149014
    Удачи и победы \"красно-белым\"!
    Ответить
    112910415
    1437149965
    спокойствие, только спокойствие!
    Ответить
    Barca09-09
    1437154747
    Нормально
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    ologreds
    1694997597
    numo435925
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