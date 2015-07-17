Боккектти, Попов и Мовсисян в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уфой», Зе Луиш остался в запасе

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч первого тура Премьер-лиги сезона-2015/16 против «Уфы»Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«Спартак»: Ребров, Макеев, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Промес, Широков, Глушаков, Хурадо, Попов, Мовсисян.



Запасные: Песьяков, К. Комбаров, Ромуло, Озбилиз, Зотов, Ананидзе, Яковлев, Зе Луиш, Давыдов.



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