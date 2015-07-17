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    С «Ростова» снят запрет на регистрацию игроков

    РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов, а также отменил ограничение заявки команды на сезон-2015/16 до 18 игроков. Об этом ТАСС сообщил глава отдела по лицензированию РФС Евгений Летин.

    Ранее РФС наложил санкции на «Ростов» за многочисленные долги. Вице-президент клуба Александр Шикунов 9 июля заявил, что клуб погасил все задолженности.

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    Источник: ТАСС

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    17.07.2015 18:11
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    морозз
    1437147567
    Вот это хорошая новость для Ростова и Бердыева!
    Ответить
    89170513876
    1437148861
    Где Бердыев,там долги.
    Ответить
    sir_Alex
    1437148873
    Уже хорошо!
    Ответить
    zanuda
    1437157981
    Ну все, трепещите топ-клубы!!!
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1437158560
    Долги раздали,главное новых не наделать.Вперёд РОСТОВ!
    Ответить
    compka
    1437177974
    Нужен вратарь, нужно Азмуна выкупить
    Ответить
    Димон Панкер
    1437201113
    Отличная новость, вперёд, Сельмаш!
    Ответить
    nahan
    1437224288
    Теперь бы и деньжат на усиление состава.
    Ответить
    wolkmart1103
    1437231935
    Шансы во встрече с \"Тереком\" невелики.
    Ответить
    ologreds
    1694997597
    numo435923
    Ответить
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