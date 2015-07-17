С «Ростова» снят запрет на регистрацию игроков

РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов, а также отменил ограничение заявки команды на сезон-2015/16 до 18 игроков. Об этом ТАСС сообщил глава отдела по лицензированию РФС Евгений Летин.





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