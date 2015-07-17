Дельф проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф все же может перейти в «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста ВВС Дэвида Орнстейна в настоящее время игрок проходит в клубе медосмотр.





Ранее сообщалось, что Дельф уже договорился с «горожанами» об условиях личного контракта, а «Манчестер Сити» заплатит за трансфер игрока 8 млн фунтов. Однако менее недели назад Дельф заявил, что останется в клубе, где он является капитаном команды.

