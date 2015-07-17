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    Дельф проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф все же может перейти в «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста ВВС Дэвида Орнстейна в настоящее время игрок проходит в клубе медосмотр.

    Ранее сообщалось, что Дельф уже договорился с «горожанами» об условиях личного контракта, а «Манчестер Сити» заплатит за трансфер игрока 8 млн фунтов. Однако менее недели назад Дельф заявил, что останется в клубе, где он является капитаном команды.
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    Источник: BBC

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    17.07.2015 17:00
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    Комментарии (32)
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    просто сашка
    1437145570
    ну все с концами...
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    Мишель Каппель
    1437145753
    Перейдёт-будет повтор истории с Родуэллом.
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    sir_Alex
    1437147439
    Лавка МС манит!
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    The_BESTolo4b
    1437147850
    был дельф и нету дельфа. такой игрок хороший и так рано завершил карьеру
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    Eden_Hazard
    1437153172
    ну вот что с людьми делают деньги, ни чё ни чё 2 сезона побудет и лавка надоест!
    Ответить
    ИгУаИн001
    1437158093
    ОН ИГРОК СИТИ СУММА ТРАНСФЕРА 8 МЛН ФУНТОВ
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    Garri98
    1437162491
    Все что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.
    Ответить
    Ololoev
    1437163082
    При наличии Стерлинга и Сильвы будет железным лавочником.
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    nahan
    1437223686
    Какой-то левый трансфер...
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    ologreds
    1694997597
    numo435917
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