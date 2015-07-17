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    Каборе достиг договоренности с «Локомотивом»

    «Локомотив» достиг договоренности с 27-летним полузащитником «Кубани» Шарлем Каборе о его переходе в состав железнодорожников. Личный контракт игрока уже согласован. Однако москвичи пока не нашли компромисса по данному вопросу с краснодарцами. Сделка может быть оформлена через полторы-две недели.

    Хавбек перешел в «Кубань» из «Марселя» в 2013 году и с тех пор провел за краснодарцев 63 матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 14:51
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    Комментарии (45)
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    112910415
    1437146713
    всё течёт..
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    sir_Alex
    1437148401
    Вот и замечательно
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    andrefino13
    1437148434
    Локомотив хотел Каборе купить в прошлом сезоне,но тогда Кубани нужно было остаться в Премьер Лиге,не продали.Сейчас скорее всего продадут.
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    artemka451
    1437164639
    Хороший игрок, еще в том году хотел чтоб его взяли вместе с поповым, ндинга и каборе, интересно посмотреть
    Ответить
    фанат джигурды
    1437168639
    опа, Джигурда!!! хорошее приобретение. вот нападающего забивного ещё бы...
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    ULTRASteam
    1437181329
    Андрей Сергеевич будет не доволен!
    Ответить
    loko7778
    1437203911
    УДАЧИ
    Ответить
    KLINSI
    1437219160
    Попов, Каборе. Каким местом кубанцы думают?.
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    nahan
    1437221324
    Хороший игрок, пригодится Локо.
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    ologreds
    1694997597
    numo435905
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