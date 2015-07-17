Марио Фернандес: «Хорошо, что не достался «Фенербахче»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги жеребьевски квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником армейцев стала пражская «Спарта».



«Конечно, мы все наблюдали за жеребьeвкой. Была в голове мысль, что «Фенербахче» — самая сильная команда из всех, что могли нам попасться на этой стадии. Наверное, хорошо, что этого не произошло, но в то же время, разумеется, мы готовы были к любому сопернику. О «Спарте» не могу сказать много, но уже на этой стадии Лиги чемпионов простых соперников быть не может.



Мы отнесeмся к оппонентам с большим уважением. В то же время мы абсолютно верим в свои силы. Нам предстоит непростое двухматчевое противостояние, и мы приложим максимум усилий, чтобы пройти в следующий раунд», – цитирует Фернандеса официальный сайт ЦСКА.



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