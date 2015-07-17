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    Марио Фернандес: «Хорошо, что не достался «Фенербахче»

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги жеребьевски квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником армейцев стала пражская «Спарта».

    «Конечно, мы все наблюдали за жеребьeвкой. Была в голове мысль, что «Фенербахче» — самая сильная команда из всех, что могли нам попасться на этой стадии. Наверное, хорошо, что этого не произошло, но в то же время, разумеется, мы готовы были к любому сопернику. О «Спарте» не могу сказать много, но уже на этой стадии Лиги чемпионов простых соперников быть не может.

    Мы отнесeмся к оппонентам с большим уважением. В то же время мы абсолютно верим в свои силы. Нам предстоит непростое двухматчевое противостояние, и мы приложим максимум усилий, чтобы пройти в следующий раунд», – цитирует Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.07.2015 14:36
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    Комментарии (34)
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    AlexKane
    1437142679
    А ведь Спартак и тренеришка не так уж давно проходили турков
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    spartach n1
    1437143226
    Вам и Спарты за глаза хватит ))
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    wemuo
    1437143336
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
    Ответить
    Che84G
    1437144418
    Счастье у коней, что Фенер не достался, а Спартак пару лет назад турков спокойно проходил.
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    Чикомас
    1437145252
    Вам ли бояться ? Вы чемпиона Англии, на его поле выносили. пусть такие команды боятся те,для кого Сант Гален-непроходимая команда
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    забайкальский армеец
    1437146367
    Если хочешь чего то добиться не важно с кем играть,главное настрой и работа на совесть.
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    Evgenii333
    1437147438
    а сколько раундов
    Ответить
    Adler angriff
    1437152358
    Для цска и Спарта - космос.
    Ответить
    nahan
    1437220855
    Армейцам удачи, должны пройти.
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    ologreds
    1694997597
    numo435904
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