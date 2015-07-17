Венгер опроверг слухи об интересе к Бензема

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи об «канониров» к нападающему «Реала» Кариму Бензема. Ранее английские СМИ сообщали, что лондонцы предложили «Реалу» за французского игрока 40 млн фунтов.

«Я не знаю, откуда появилась эта информация, но ничего подобного сейчас не происходит. Я доволен тем составом, что у нас есть теперь», — сказал Венгер на пресс-конференции.

