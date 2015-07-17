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    Венгер опроверг слухи об интересе к Бензема

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи об «канониров» к нападающему «Реала» Кариму Бензема. Ранее английские СМИ сообщали, что лондонцы предложили «Реалу» за французского игрока 40 млн фунтов.

    «Я не знаю, откуда появилась эта информация, но ничего подобного сейчас не происходит. Я доволен тем составом, что у нас есть теперь», — сказал Венгер на пресс-конференции.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 14:14
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    Комментарии (24)
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    Виталик ManUtd Rus
    1437142608
    Вполне можно представить этот трансфер ! ))) 31 августа , как и говорилось )))
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    wemuo
    1437143635
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
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    caravanbashi
    1437145847
    Нужен Дима, а не Бензин.
    Ответить
    Летчик66
    1437146205
    Ништяк новость!
    Ответить
    Батя_Курова
    1437147695
    но почему? неужели вулвичу не нужен французский коллекционный табурет? в стиле пуховика! Лондон синий!
    Ответить
    Vizor
    1437149557
    Венгер постоянно все слухи опровергает, так что это ничего не значит
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    alboro
    1437163744
    ок
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    ANTI CULE
    1437195951
    Ну конечно же слухи.
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    starche
    1437230939
    Не очень-то он и нужен.
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    ologreds
    1694997597
    numo435902
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