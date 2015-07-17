«Зенит» объявил о продлении контракта с Нету

Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету будет выступать в команде до конца сезона 2018-19. Игрок продлил соглашение с клубом еще на два года.





Луиш Нету присоединился к «Зениту» в начале 2013 года. В составе сине-бело-голубых португалец стал чемпионом России, двукратным серебряным призером страны и обладателем Суперкубка России. За сборную Португалии будучи игроком «Зенита» провел 9 матчей.

В общей сложности Нету провел 79 матчей в составе сине-бело-голубых и забил один мяч.

