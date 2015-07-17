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    «Зенит» объявил о продлении контракта с Нету

    Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету будет выступать в команде до конца сезона 2018-19. Игрок продлил соглашение с клубом еще на два года.

    Луиш Нету присоединился к «Зениту» в начале 2013 года. В составе сине-бело-голубых португалец стал чемпионом России, двукратным серебряным призером страны и обладателем Суперкубка России. За сборную Португалии будучи игроком «Зенита» провел 9 матчей.
    В общей сложности Нету провел 79 матчей в составе сине-бело-голубых и забил один мяч.
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    Источник: ФК «Зенит»

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    17.07.2015 13:12
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    Комментарии (101)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    gracie
    1437153031
    Нету и АВБ не уровень еврокубков! Наши громкие победы пришли с Аршавиным и компани! Сейчас наши громят на u-19 в Европе, они должны получить места на поле!Это наше настоящее и будущие , но АВБ видит только своих середняков и этим он тормозит развитие клуба!
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    Lucius Vorenus
    1437162046
    бред
    Ответить
    gracie
    1437203647
    Пора наигрывать наших отечественных игроков!Нету и АВБ - домой!
    Ответить
    gracie
    1437205183
    Прозрение пришло!АВБ заявил о гибели российского футбола при схеме 6+5! Он не видит очевидного наша молодёжь играет на уровне лучших сборных Европы!АВБ пора домой вместе с Нету и Данни!
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    Зенит это Халк
    1437205615
    Нету ??? Зачем он нужен ? Позор !
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    AntonioZsp
    1437218935
    и мне интересно,зачем он нужен ?!?!
    Ответить
    wingback
    1437226495
    Из ума выжили совсем, чтоли?
    Ответить
    aleksey151
    1437294766
    Вынести мяч не может , но зато привезти гол - это запросто! Радуйтесь москвичи , маленький шанс у вас есть !
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    DRDR_SaSa
    1437409445
    Педаль. Позорище бородатое.
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435898
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