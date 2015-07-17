Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Российские и украинские клубы разведут при жеребьевке квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы

    Российские и украинские клубы разведут при жеребьевке квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников по еврокубкам узнают ЦСКА, «Рубин» и «Краснодар».

    Как сообщает пресс-служба УЕФА российские и украинские клубы во время процедуры будут разведены и не смогут встретиться между собой.

    Мероприятие начнется в 13.00 по московскому времени.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии (208)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Твой Арсен
    1437148525
    А чё, испугались, что все увидят, какой там \"чудный\" народец живёт?
    Ответить
    -Дигорец-
    1437150010
    Плохо и печально всё это...Помнится по союзному чемпионату по 2й лиге к нам в Нальчик приезжали Карпаты,Буковина,Волынь..Сильные и хорошие были клубы,да весь чемпионат соответствующий!Не то что сейчас...(Бардак,вражда,ненависть и футбол,использующийся в угоду политиканских грязных игр..
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1437150245
    Россия единственная страна, которая против создания Международного трибунала в Совете Безопасности ООН по факту сбитого Боинга. Совпадение? Не думаю! На воре и шапка горит_))
    Ответить
    Andre2488
    1437151011
    Не брат ты мне, гни да кацапская!
    Ответить
    CapitanFlint
    1437159735
    Опять бандер будут за уши тянуть...
    Ответить
    DXTK
    1437160065
    А если в финале встретятся уж точно не обойтись без тяжелых стыков не только на поле но и на трибуне.
    Ответить
    ФорвардЪ
    1437161896
    не будем хохлов оскорблять, им за 20 лет так мозги американцы промыли, от этого у них такая ненависть к русским. будем ждать когда они вразумятся и к власти может придут когда нибудь нормальные здравомыслящие люди.
    Ответить
    Juventus 32
    1437241072
    Не одобряю, при всём своём патриотизме, не люблю футбол на всём постсовецком пространстве. Клубы держит олигархат для отмывки бабла, а игроки играют не за престиж страны и клуба а за деньги. Да к тому же постоянно позорят. Вкладывать деньги надо в гимнастику, тяжёлую атлетику, бокс, борьбу, плавание - там будет результат. А травяных мешков вместе свести, что бы как можно меньше шлака в групповой раунд вышло.
    Ответить
    Gameln
    1437520384
    На данный момент верное решение. Правители приходят и уходят,а Россия и Украина всегда будут существовать.
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435897
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+