Российские и украинские клубы разведут при жеребьевке квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников по еврокубкам узнают ЦСКА, «Рубин» и «Краснодар».





Как сообщает пресс-служба УЕФА российские и украинские клубы во время процедуры будут разведены и не смогут встретиться между собой.

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Мероприятие начнется в 13.00 по московскому времени.