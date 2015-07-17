Швайнштайгер:«Бавария»-большой клуб, но я уже вижу, что «Манчестер Юнайтед» – еще больше»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер сравнил свой новый клуб с «Баварией».

«Я не могу гарантировать титулы, но обещаю, что мы сделаем все, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Я знаю, что клуб рассчитывает снова побеждать, и хочу того же. «Бавария» – большой клуб, но «Манчестер Юнайтед» еще больше, и я вижу это. Это самый большой клуб в мире, и я уверен, что у команды есть все, чтобы выигрывать титулы», – сказал Швайнштайгер.



Дебют немецкого футболиста в новой команде ожидается во время американского турне «Манчестер Юнайтед» в матче против «Америки» 18 июля.