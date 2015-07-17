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    • Швайнштайгер:«Бавария»-большой клуб, но я уже вижу, что «Манчестер Юнайтед» – еще больше»

    Швайнштайгер:«Бавария»-большой клуб, но я уже вижу, что «Манчестер Юнайтед» – еще больше»

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер сравнил свой новый клуб с «Баварией».

    «Я не могу гарантировать титулы, но обещаю, что мы сделаем все, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Я знаю, что клуб рассчитывает снова побеждать, и хочу того же. «Бавария» – большой клуб, но «Манчестер Юнайтед» еще больше, и я вижу это. Это самый большой клуб в мире, и я уверен, что у команды есть все, чтобы выигрывать титулы», – сказал Швайнштайгер.
    Дебют немецкого футболиста в новой команде ожидается во время американского турне «Манчестер Юнайтед» в матче против «Америки» 18 июля.
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    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.07.2015 12:36
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    Комментарии (293)
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    112910415
    1437154442
    невероятно
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    SUPER-RON
    1437155659
    второй удар за неделю. сначала его уход. теперь его интервью. лч-кеч-бавария-пять раз. манч.юн- три. финалист-лч-кеч- Бавария 5 раз, манч.юн 2 раза. межконт.кубок-бавария-2 раза. манч.юн-1 раз. где лучше.чем лучше. не трагедия но осадок остался. да еще и вранье.
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    No problem
    1437156232
    Желтуха сделало свое, Не мог такой игрок такое сказать. Вырвали че себе надо, и выкинули на сьеденье. ...экспертам. Ждем че Бастиан ответит на эту )(рень...
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    Triem
    1437160315
    Че то Басти разнесло! Не надо такое говорить, тем более когда это не правда!
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    Lion in Zion
    1437161084
    Следует снять со Швайни все претензии. Он, будучи на сборах в Штатах, говорил лишь о том (и в своем твиттере это особо пояснил), что МЮ в США популярнее, чем Бавария. То есть фактически если у Баварии в США популярность абсолютно нулевая, то у МЮ она составляет, условно говоря, 0,1%. Вот об этом он и говорил. Не более того.
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    Паша 1984
    1437161228
    Даже не читая кометы и всю статью уверен,что тут половина со стороны кричат что Швайни и правда ШВАЙНЕ))И ЛИШЬ небольшой % подумал,что на сквере что еще где любят утки))
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    killer47
    1437176176
    “I know the club is looking forward to winning titles again and I am the same. Bayern Munich is a big club, but Manchester United are bigger and I can see that. They are the biggest club in the world and I am sure this team has the quality to win titles. Он говорил именно о том, что МЮ величайший (крупнейший) клуб мира, тут уж из контекста не вырвешь...
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    -Ванек-
    1437202275
    больше чем манковский мешок судьи и чинуши никого не тащат, ну театралов еще так-же примерно..
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    Vilent
    1437224553
    Я уже писал, что Швайнштайгер со своим высказыванием о том, что МЮ больше Баварии, был неправильно понят. Тем более многие издание вырвали его цитаты из контекста, и поменяли этим самым смысл. Но тут и сам Бастиан, ужаснувшись всплеску реакций по всему миру поставил на двух языках в своём Facebook все точки над и: \"Сейчас нахожусь в США, и потому только недавно проснулся. За ночь я получил много сообщений, так как СМИ стали интерпретировать мои слова и несколько изменили его в контексте. Своим высказыванием я только хотел сказать, что в США Манчестер Юнайтед популярнее Баварии. Как Бавария, за которую я играл 17 лет и которой я очень многому обязан, так и Манчестер Юнайтед - мировые клубы, добившихся невероятных успехов и имеющиe фантастических болельщиков\". На немецком: \"Da ich mich aktuell in den USA befinde, bin ich eben erst wach geworden. Mich haben über Nacht viele Nachrichten erreicht, da in den letzten Stunden eine von mir getätigte Aussage von den Medien stark interpretiert und etwas aus dem Kontext gebracht wurde. Mit meiner Aussage wollte ich lediglich zum Ausdruck bringen, dass Manchester United in den USA populärer ist. Sowohl der FC Bayern München, für den ich 17 Jahre gespielt und dem ich extrem viel zu verdanken habe, als auch Manchester United sind Weltvereine mit unglaublichen Erfolgen und fantastischen Fans.\" На английском: \"Since I am currently in the US I just woke up and received many messages overnight about my statement to the media that has been quoted out of context. With my statement I simply wanted to express that Manchester United is more popular in the US. I played for FC Bayern for 17 years and I am very grateful. Both FC Bayern and Manchester United are globally successful clubs with incredible fan-bases.\"
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    ologreds
    1694997599
    numo435895
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