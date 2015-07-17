Румменигге не исключает приобретение «Баварией» Ди Марии

Мюнхенская «Бавария» может приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля ди Марию. Председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге не исключает подобное развитие событий.
«Я ничего не хотел бы опровергать», -цитирует Румменигге Sport1.
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