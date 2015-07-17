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    Румменигге не исключает приобретение «Баварией» Ди Марии

    Мюнхенская «Бавария» может приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля ди Марию. Председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге не исключает подобное развитие событий.
    «Я ничего не хотел бы опровергать», -цитирует Румменигге Sport1.

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    Источник: Sport1.de

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    17.07.2015 12:25
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    Комментарии (39)
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    Виталик ManUtd Rus
    1437142407
    Готовь тогда больше 80 млн евро , хотя если Ди Мария на самом деле уйдет , то упадет в глазах многих .
    Ответить
    InDaDream
    1437145202
    Не нужен
    Ответить
    112910415
    1437154551
    тоже неоднозначно
    Ответить
    Triem
    1437160373
    И что?!
    Ответить
    darkhan1968
    1437163764
    фильм продолжается
    Ответить
    Van Vanovich
    1437198908
    Лучше бы вообще не писали эту новость. Как в воду пукнул
    Ответить
    Рустам Хусейнов
    1437200039
    привет Бавария
    Ответить
    Рустам Хусейнов
    1437200337
    Ди Марию надо купить и точка.
    Ответить
    vick-veter
    1437251437
    Смысл
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435894
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