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    • Футболисты сборной России подарили Капелло картину известного художника

    Футболисты сборной России подарили Капелло картину известного художника

    Футболисты сборной России подарили бывшему главному тренеру команды Фабио Капелло картину известного художника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
    «Футболисты подарили Капелло картину известного отечественного художника, а его жене – огромный букет цветов», – сообщил источник.

    Сообщается, что вчера экс-главный тренер национальной команды попрощался с игроками на ужине в одном из московских ресторанов.
    Свой пост специалист покинул 14 июля. Ранее СМИ сообщали, что Капелло получит от РФС 6 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение договора, ещe 2 миллиона выплатят его помощникам.
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    Источник: ТАСС

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    17.07.2015 11:46
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    Комментарии (83)
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    Fester_Addams
    1437138252
    бабе цветы, детям мороженое... З.Ы. дону Фабии для полного счастья к 40 лямам еврофантиков как раз картины и не хватало...
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    Доктор Шмурге
    1437139847
    Человеку заплатили почти 1 000 000 000 рублей. чтобы он НЕ тренировал сборную РФ по футболу. И картину подарили вдобавок. У идиотизма нет границ.
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    bezymec
    1437140598
    Надо было всем наху...ся в этом кабаке и такую ему пиз....ну подарить на прощание!Чтобы запомнил Россию-матушку!А то опять нас поимели на бабки!3 года доил и в окончание развел как лохов!Под суд[кю]ей,которые заключали с ним контракт!
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    gentlewolf
    1437140851
    Пришло то только четверо - Керж с картиной, Кокорин, Самед и Береза.
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    AlexKane
    1437144198
    Пусть еще осыплят его лепестками роз,устроят праздничный салют и расцелуют напоследок
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    fcspartak
    1437144318
    А название у картины "Болельщики сб. Алжира светят Акинфееву лазером в глаз?"
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    Trezeguet
    1437155128
    Ужин небось был за счет РФС! Россия - щедрая душа!
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    salaga
    1437157921
    Картина маслом: Фабио кинул РФС на 6 лимонов.
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    artemka451
    1437164307
    И эти четверо пусть вместе с ним уеб....Т!!!!!!
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    ologreds
    1694997599
    numo435890
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