Футболисты сборной России подарили Капелло картину известного художника

Футболисты сборной России подарили бывшему главному тренеру команды Фабио Капелло картину известного художника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
«Футболисты подарили Капелло картину известного отечественного художника, а его жене – огромный букет цветов», – сообщил источник.
Сообщается, что вчера экс-главный тренер национальной команды попрощался с игроками на ужине в одном из московских ресторанов.
Сообщается, что вчера экс-главный тренер национальной команды попрощался с игроками на ужине в одном из московских ресторанов.
Свой пост специалист покинул 14 июля. Ранее СМИ сообщали, что Капелло получит от РФС 6 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение договора, ещe 2 миллиона выплатят его помощникам.
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