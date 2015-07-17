«Терек» презентовал новую форму на сезон

"Терек» на своем официальном сайте представил новую форму на сезон-2015/16.



По традиции домашний комплект экипировки выполнен в зеленом цвете, а выездной – в белом. Напомним, что в минувшем сезоне грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 37 очков.







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