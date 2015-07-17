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    «Терек» презентовал новую форму на сезон

    "Терек» на своем официальном сайте представил новую форму на сезон-2015/16.

    По традиции домашний комплект экипировки выполнен в зеленом цвете, а выездной – в белом. Напомним, что в минувшем сезоне грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 37 очков.



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    Источник: ФК «Ахмат»

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    17.07.2015 11:41
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    Комментарии (99)
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    Поц
    1437143873
    Скучно. Белое,зеленое... Вот когда Терек в розовом будет, тогда понятно, жизнь не стоит на месте. А пока всё предсказуемо, убого, скучно.
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    АрсенБурбулятр
    1437146382
    остальные не хотели чтоли фоткаться??
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    l1l1
    1437148745
    Красивая
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    рус фан
    1437151084
    Болел Терека с праздником поздравляю. Форма так себе без излишеств как говорится, могли бы хоть фальш черкески изобразить что ли.
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    Zen-Aky
    1437151869
    Мархнаш Дала къобал дойла. Хьегна хало Дала меле язйойла юх шарах кхаба а даста а Дала иман могшалл а лойла.
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    roboto
    1437152253
    Мусульман с праздником
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    Wolkobrat
    1437170411
    Ассаламу 1алайкум!!! всех Мусульман с праздником!
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    Wolkobrat
    1437170662
    Насчет формы, то, есть где и Маурисио. На [ссылки запрещены, читайте правила] Вчера еще там узнал об этом.
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    Муслим90
    1437214429
    Форма не очень...слишком много рекламы))Массери мархнаш Дала къобал дойл
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    ologreds
    1694997599
    numo435889
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