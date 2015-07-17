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    • Бенитес: «Сложно сказать, является ли Роналду лучшим в мире»

    Бенитес: «Сложно сказать, является ли Роналду лучшим в мире»

    Главному тренеру мадридского «Реала» Рафаэлю Бенитесу сложно ответить на вопрос о том, является ли нападающий его команды Криштиану Роналду лучшим футболистом мира. Наставник «сливочных» в связи с этим назвал имена и других игроков своего клуба:
    «Это было бы похоже на то, если бы я попросил свою дочь выбирать между отцом и матерью. Сложно ответить на этот вопрос. Роналду, Бэйл, Хамес, Иско и Бензема имеют очень высокий уровень. У меня есть проблема выбора между ними, но мне нравится такая проблема.

    В свое время я хотел прибрести Роналду для «Валенсии», когда он защищал цвета лиссабонского «Спортинга». Однако нам было сложно конкурировать с «Манчестер Юнайтед». И я натерпелся от него, когда работал в «Ливерпуле», так как Роналду играл на поле определяющую роль. А теперь это намного более опытный и зрелый футболист. Думаю, мы можем ограничиться тем, чтобы сказать, что он один из лучших игроков мира», – цитирует Бенитеса Marca.
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    Источник: Marca

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    17.07.2015 10:45
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    Комментарии (99)
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    Smithy
    1437152536
    хорошо сказал, но всё равно у него ничего не получится в реале, к сожалению
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    Sevastopol-www
    1437194415
    Трудный выбор...
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    gayane-1964
    1437197360
    потому что лучший игрок мира это Месси...
    Ответить
    gayane-1964
    1437197736
    роналдо- чемнион мира по зазнайству...
    Ответить
    Valerii
    1437199256
    бенитес сказал что рон обычный игрок, хороший нап но ничем не выделяется среди других. А про Месси он говорил что тот лучший в мире.
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    nogganov_01
    1437204900
    зачем он так о Роналду? теперь ведь у глоров и крирoдpoчepoв начнется депрессия
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    andrew1965
    1437211410
    осторожный Бенитес. И правильно, не стоит рассыпаться в комплиментах своему игроку. Энрике тоже меську не слишком хвалит, а просто заставляет его делать, то что надо.
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    dzvinka
    1437378137
    и это не осторожность а правильный ответ. Как можно сравнивать футболистов разных амплуа... роль защитника не мение важна. Речь может идти только о \"лучшести\" на конкретно взятой позиции и даже при такой постановке вопроса все будет относительно для разных тактик и манер игры всей команды.
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    реал-король
    1437557478
    В свое время я хотел прибрести Роналду, а потом я натерпелся от него, когда работал в \"Ливерпуле\". Значит завидует и не любит.
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    ologreds
    1694997599
    numo435884
    Ответить
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