Бенитес: «Сложно сказать, является ли Роналду лучшим в мире»

Главному тренеру мадридского «Реала» Рафаэлю Бенитесу сложно ответить на вопрос о том, является ли нападающий его команды Криштиану Роналду лучшим футболистом мира. Наставник «сливочных» в связи с этим назвал имена и других игроков своего клуба:

«Это было бы похоже на то, если бы я попросил свою дочь выбирать между отцом и матерью. Сложно ответить на этот вопрос. Роналду, Бэйл, Хамес, Иско и Бензема имеют очень высокий уровень. У меня есть проблема выбора между ними, но мне нравится такая проблема.



В свое время я хотел прибрести Роналду для «Валенсии», когда он защищал цвета лиссабонского «Спортинга». Однако нам было сложно конкурировать с «Манчестер Юнайтед». И я натерпелся от него, когда работал в «Ливерпуле», так как Роналду играл на поле определяющую роль. А теперь это намного более опытный и зрелый футболист. Думаю, мы можем ограничиться тем, чтобы сказать, что он один из лучших игроков мира», – цитирует Бенитеса Marca.