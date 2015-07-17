«ПСЖ» отказался включать Кавани в сделку по Ди Марии и предложит за аргентинца 40 млн фунтов

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани останется в клубе на будущий сезон.
Парижане отказались включать 28-летнего уругвайца в сделку по вингеру «Манчестер Юнайтед» Анхелю Ди Марии, сообщает источник. «ПСЖ» не собирается переплачивать за аргентинца и готов отдать за него не более 40 миллионов фунтов.
Напомним, год назад «МЮ» купил Ди Марию у «Реала» примерно за 60 миллионов.
Ранее стало известно, что игрок уже согласовал 5-летний контракт с парижанами.
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