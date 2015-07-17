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    • «ПСЖ» отказался включать Кавани в сделку по Ди Марии и предложит за аргентинца 40 млн фунтов

    «ПСЖ» отказался включать Кавани в сделку по Ди Марии и предложит за аргентинца 40 млн фунтов

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани останется в клубе на будущий сезон.
    Парижане отказались включать 28-летнего уругвайца в сделку по вингеру «Манчестер Юнайтед» Анхелю Ди Марии, сообщает источник. «ПСЖ» не собирается переплачивать за аргентинца и готов отдать за него не более 40 миллионов фунтов.
    Напомним, год назад «МЮ» купил Ди Марию у «Реала» примерно за 60 миллионов.
    Ранее стало известно, что игрок уже согласовал 5-летний контракт с парижанами.
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    Источник: Sports.ru

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    17.07.2015 10:40
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    Комментарии (51)
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    Mоnоlo
    1437123137
    Снова МЮ разводят по полной. ) Купили за 60, а через сезон никто больше 40 не даёт. Впрочем это нормально, после того что за год сделали с Анхелем такой ценник это успех. Надо побыстрей избавляться пока цена не упала ниже плинтуса. )
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    ROMA DROGBA
    1437123146
    За сорокет можно продать, не впечатляет Дима в МЮ.
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    DEIVID 2
    1437124203
    Какие смешные глоры МЮ, то, что Дима поучаствовал в разгроме Парагвая, они его уже называют таскуном Аргентины на Копа Америка и по х.. им, что в других матчах он был дном.
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    sir_Alex
    1437125385
    Значит, ДиМа остаётся в МЮ
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    Мишель Каппель
    1437129417
    Не нужен Ди Мария ПСЖ. Лучше давать чаще играть Лукасу.
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    Planet Georgia
    1437148515
    ДиМа МЮ ещё пригодится,удачи в новом сезоне!
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    yudin_duda
    1437159809
    Тогда пускай идут на х*й и Эванса прихватят
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    Sevastopol-www
    1437194297
    Пусть остаётся...
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    KLINSI
    1437228220
    Боюсь как бы это овно к баварскому берегу не прибило.
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    ologreds
    1694997599
    numo435883
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