«ПСЖ» отказался включать Кавани в сделку по Ди Марии и предложит за аргентинца 40 млн фунтов

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани останется в клубе на будущий сезон.

Парижане отказались включать 28-летнего уругвайца в сделку по вингеру «Манчестер Юнайтед» Анхелю Ди Марии, сообщает источник. «ПСЖ» не собирается переплачивать за аргентинца и готов отдать за него не более 40 миллионов фунтов.

Напомним, год назад «МЮ» купил Ди Марию у «Реала» примерно за 60 миллионов.