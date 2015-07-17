Агент: «Кришито и Боккетти не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину»

Итальянские футболисты Доменико Кришито, выступающий в санкт-петербургском «Зените», и Сальваторе Боккетти из московского «Спартака» не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину, заявил агент Андреа Д'Амико, чья компания представляет интересы обоих игроков.

Кришито в минувшем сезоне провел за «Зенит» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Боккетти в середине сезона-2014/15 был отдан в аренду на полгода итальянскому «Милану», за который провел 9 игр.



«Кришито не вернется в Италию. Он выиграл чемпионат России с «Зенитом», будет выступать в Лиге чемпионов. В России ужесточили лимит на легионеров, но Доменико – один из основных игроков «Зенита», поэтому на данный момент нет никаких новостей, – цитирует Д'Амико источник. – Боккетти не вернется, потому что тренер Дмитрий Аленичев им доволен. Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю «Спартака».