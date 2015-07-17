Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Агент: «Кришито и Боккетти не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину»

    Агент: «Кришито и Боккетти не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину»

    Итальянские футболисты Доменико Кришито, выступающий в санкт-петербургском «Зените», и Сальваторе Боккетти из московского «Спартака» не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину, заявил агент Андреа Д'Амико, чья компания представляет интересы обоих игроков.
    Кришито в минувшем сезоне провел за «Зенит» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Боккетти в середине сезона-2014/15 был отдан в аренду на полгода итальянскому «Милану», за который провел 9 игр.
    «Кришито не вернется в Италию. Он выиграл чемпионат России с «Зенитом», будет выступать в Лиге чемпионов. В России ужесточили лимит на легионеров, но Доменико – один из основных игроков «Зенита», поэтому на данный момент нет никаких новостей, – цитирует Д'Амико источник. – Боккетти не вернется, потому что тренер Дмитрий Аленичев им доволен. Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю «Спартака».
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Levadia
    1437127069
    Новость из воздуха взята. Агентишко решил своих клиентов попиарить.Боккетти если быть точнее,у Кришито и так всё в порядке.
    Ответить
    Chilahim
    1437127754
    Так то оно так, но вот Кришито как раз может под гребеку лимита попасть...
    Ответить
    Smekaev
    1437129001
    Про всю историю Спартака - это сильно. Это агент, смотрю, в истории разбирается! Или переводчики постарались...
    Ответить
    Pleafant
    1437130083
    Не знаю как Бокетти,но я бы Кришито отправил бы куда нибудь.После травмы он резко понизил качество игры и, главное,очень часто проигрывает борьбу на своём фланге.Зенит бы мог бы облегчить свою проблему с лимитом,а на фланге могут играть- Смольников,Ансалди,Ходжиниязов и Родич,он мне нравится больше всех,но им надо заниматься,тренировать,а Боаш не тренер а всего лишь-менеджер.
    Ответить
    Мишель Каппель
    1437130363
    Боккетти не вернется, потому что тренер Дмитрий Аленичев им доволен. Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака". - всем агентам агент.
    Ответить
    komandos99
    1437131275
    Ну и сказал
    Ответить
    karlss0n
    1437144281
    Бокетти-к Спалетти. Кришито- пускай Зениту вредит.Все хлеб.
    Ответить
    Супервайзер
    1437165300
    Вот те да. Это я насчет высказывания о Бокетти.
    Ответить
    KLINSI
    1437220358
    Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю \"Спартака\". Во как!))
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435882
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+