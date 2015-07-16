Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Егор Титов поступил в ВШТ

    Егор Титов, помощник главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, поступил в Высшую школу тренеров. Сегодня в 10 утра он сдавал экзамен.

    «Волновался сильно, на сборах каждый день писал конспекты. И поступил. Кстати, Егор около 60 процентов тренировок с мячом на сборе в Швейцарии провел в общей группе! И некоторым полузащитникам серьезную конкуренцию составлял. Я даже предлагал ему включить его в заявку. Но от этого Титов все-таки воздержался. На первом плане у него сейчас – учеба и тренерская работа в «Спартаке», – рассказал «Спорт-Экспрессу» Дмитрий Аленичев.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии (56)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ЮЗИК
    1437079196
    Дело привычное
    Ответить
    mutabor0992
    1437080056
    Сам???Аль помог кто то???
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437082157
    списывал
    Ответить
    iron_69
    1437083379
    Но если полузащитник уровня Титов то Спортак будет играть в стыка с Тосно. Результат все знают заране.
    Ответить
    Misha1978888
    1437112915
    Удачи! Правда жалко, что в заявку не включили. Мог бы хоть на 20 мин выходить. Игры бы не испортил!
    Ответить
    Bearded man
    1437114097
    Это что за уровень у игроков, что Титов смотрелся на уровне среди них.
    Ответить
    caravanbashi
    1437114903
    Жаль что у Бескова и Лобановского сегодня нет прямых наследников, кроме Фоменко.
    Ответить
    starche
    1437115957
    \"Высшую.\"...., а может сначала простую!?
    Ответить
    denmig
    1437122812
    он ее уже закончить давно должен был. а он только поступает! теряем время егор! спартаковцы набирают обороты - бесчастных, аленичев! бегом заканчивать экстерном
    Ответить
    ologreds
    1694997601
    numo435853
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+