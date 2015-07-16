Егор Титов поступил в ВШТ

Егор Титов, помощник главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, поступил в Высшую школу тренеров. Сегодня в 10 утра он сдавал экзамен.





«Волновался сильно, на сборах каждый день писал конспекты. И поступил. Кстати, Егор около 60 процентов тренировок с мячом на сборе в Швейцарии провел в общей группе! И некоторым полузащитникам серьезную конкуренцию составлял. Я даже предлагал ему включить его в заявку. Но от этого Титов все-таки воздержался. На первом плане у него сейчас – учеба и тренерская работа в «Спартаке», – рассказал «Спорт-Экспрессу» Дмитрий Аленичев.