Мутко: «Кержаков может завершить карьеру и перейти на работу в РФС»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков может завершить карьеру и перейти на работу в РФС. Ранее главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что больше не рассчитывает на игрока.
«Вот, Саша Кержаков, мы будем завтра беседовать. Говорит, что если не буду играть в «Зените», то хочу закончить карьеру и прийти в вашу команду, чтобы заняться детским футболом, работать со сборными. Таких людей надо привлекать» – сказал Мутко журналистам.
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