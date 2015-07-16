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    • Мутко: «Кержаков может завершить карьеру и перейти на работу в РФС»

    Мутко: «Кержаков может завершить карьеру и перейти на работу в РФС»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков может завершить карьеру и перейти на работу в РФС. Ранее главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что больше не рассчитывает на игрока.

    «Вот, Саша Кержаков, мы будем завтра беседовать. Говорит, что если не буду играть в «Зените», то хочу закончить карьеру и прийти в вашу команду, чтобы заняться детским футболом, работать со сборными. Таких людей надо привлекать» – сказал Мутко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2015 16:32
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    Комментарии (209)
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    musa_terek
    1437117909
    А Саша красава, отнял ребенка у бывшей жены, упрятал ее в психушку, при разводе пытался ее без денег оставить, женился снова на дочери одного из лидеров Единой России. Такой не пропадет.
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    denmig
    1437119973
    коенчноо... папик жены поможет! - правильно саша! главное - саша - женюсь и буду жениться по расчету.
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    nemolod
    1437121514
    А сейчас в России все должности платные,причем у каждой своя такса! Заплати - и иди руководи!
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    VadimR
    1437121963
    Саня не пропадет! Молодец! Кстати думаю у него получится работа с молодежью, таких как он и нужно привлекать к работе в РФС, нежели далеких от спорта чиновников-статистов!
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    pashkov-vitaly2011
    1437123181
    Саша может ещё бегать и бегать, бить и бить! Главное - чтобы попадал в рамку!
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    klichik
    1437123980
    Да, Саша у нас не промах)
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    Chilahim
    1437128011
    Э, давайте ка лучше ещё год за Зенит-2 поиграет! Там билеты дешевле...
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    Летчик66
    1437144770
    Такого долбонавта в детский футбол если запустим, то не найдем потом по всей стране ни одного футболиста.
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    sts-35
    1437322576
    Чушь какая то.
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    ologreds
    1694997601
    numo435850
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