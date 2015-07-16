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    «Валенсия» договорилась о покупке Вальдеса

    «Валенсия» договорились с «Манчестер Юнайтед» о переходе голкипера Виктора Вальдеса. Ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Галь заявил, что испанец не понял философию тренера, поэтому покинет команду.

    Главным претендентом на голкипера долгое время оставалась «Валенсия», которой всe-таки удалось договориться о трансфере. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.
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    Источник: Euro-football.ru

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    16.07.2015 16:20
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    Комментарии (80)
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    konstantin_doter
    1437071440
    \"не понял философию тренера\" - вратарю много понимать надо))
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    Juventus21
    1437071882
    Не выучил Канта и Гегеля вот и вылетел)
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    Planet Georgia
    1437073712
    Возвращается в Испанию, пусть в Валенсию но всё же,удачи в составе летучих мышей!
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    Lucius Vorenus
    1437076897
    круто
    Ответить
    n1ger0k
    1437078742
    может быть в обратку пойдёт Отаменди?))))
    Ответить
    juventus186
    1437091260
    Нормальный игрок везде найдет себе работу, а Ван Галу лучше задуматься, что он будет делать, если Де Хеа, не дай Бог, постигнет участь Вальдеса и он травмируется!!
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    Evgenii333
    1437113374
    Молотцы
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    murattime
    1437113781
    сидел бы в барсе и наслаждался бы трафеями
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    valencia14
    1437378792
    это самый худший вариант какой мог быть
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    ologreds
    1694997601
    numo435849
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