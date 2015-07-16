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    Капелло соберет игроков сборной России на прощальный ужин

    Фабио Капелло разослал игрокам сборной России приглашение на ужин, на котором он планирует поблагодарить их за совместную работу перед возвращением в Италию. Ужин пройдет в четверг в одном из ресторанов Аркадия Новикова, расположенном неподалеку от Дома футбола.

    Напомним, итальянский специалист и РФС договорились о расторжении контракта по взаимной договоренности.

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    Источник: Sports.ru

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    16.07.2015 15:51
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    Комментарии (141)
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    cri1712
    1437111016
    На свои хоть ужин то?
    Ответить
    Zidane_92
    1437111085
    Без[Соблюдайте правила]и жизнь плоха
    Ответить
    Ваша совесть
    1437111439
    Еще и за ужин РФС отвалит пару мультов!!! Страна дураков!
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    Felipe Rivera
    1437113327
    По инерции прочитал как \"Капелло соберет игроков сборной России на _провальный_ ужин\")
    Ответить
    sprngf
    1437113883
    Очень надеюсь что повора наcpyт ему в тарелку, или плюнут хотя бы!
    Ответить
    starche
    1437115631
    На 930 лимонов можно неплохо поесть!
    Ответить
    Voronzov
    1437117604
    а какой у них такой праздник?
    Ответить
    Hatewind
    1437117835
    Может себе позволить, с миллиардом-то...
    Ответить
    Impaled
    1437120817
    Бюджетно посидят на каком-нибудь бизнес-ланче, вспомнят все совместные триумфы... Сборная Россия U19 приятно удивляет. Появляется лучик надежды, что у нас растет молодое, сильное, профессиональное поколение.
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    ologreds
    1694997601
    numo435847
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