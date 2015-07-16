Капелло соберет игроков сборной России на прощальный ужин

Фабио Капелло разослал игрокам сборной России приглашение на ужин, на котором он планирует поблагодарить их за совместную работу перед возвращением в Италию. Ужин пройдет в четверг в одном из ресторанов Аркадия Новикова, расположенном неподалеку от Дома футбола.



Напомним, итальянский специалист и РФС договорились о расторжении контракта по взаимной договоренности.



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