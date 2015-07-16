«Челси» готов предложить за Витселя 34 млн евро

«Челси» всерьeз намерен заполучить полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович намерен лично вылететь в Санкт-Петербург и провести переговоры о переходе бельгийца. «Аристократы» намерены заплатить за трансфер 26-летнего футболиста 34 миллиона евро.
Ранее основным претендентом на Витселя считался «Милан», однако вице-президент клуба Адриано Галлиани ранее сообщил, что итальянцы отказываются от идеи приобретения футболиста.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.