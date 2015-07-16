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    «Челси» готов предложить за Витселя 34 млн евро

    «Челси» всерьeз намерен заполучить полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович намерен лично вылететь в Санкт-Петербург и провести переговоры о переходе бельгийца. «Аристократы» намерены заплатить за трансфер 26-летнего футболиста 34 миллиона евро.
    Ранее основным претендентом на Витселя считался «Милан», однако вице-президент клуба Адриано Галлиани ранее сообщил, что итальянцы отказываются от идеи приобретения футболиста.

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    Источник: Sportmediaset

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    16.07.2015 13:06
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    Комментарии (175)
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    Ac Milan Champion
    1437086227
    Нам не нуже этот шныр из зенитущки)) шныр как раз игрок челси автобусу он подойдет!
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    Ac Milan Champion
    1437086441
    Весь зенит не стоит таких денег!
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    ЮЗИК
    1437109859
    Знают кого брать
    Ответить
    mad_enis
    1437113643
    Если бы Луиса в ПСЖ не продал - ваще б одни микрофоны играли.
    Ответить
    Planet Georgia
    1437115131
    Цена Хорошая!
    Ответить
    BeeSer
    1437155514
    Абраша, такой хитрый...
    Ответить
    gracie
    1437156959
    Верим в вылет из Зенита помошника по статистике Мауриньо - АВБ, на свою родину в Португалию!
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    Гражданиннн
    1437218622
    Милану вообще не нужен этот шлак. тормозить игру. пусть переходит на автобус.
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    sanya254
    1437230546
    Витсеоь останется
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    ologreds
    1694997603
    numo435834
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