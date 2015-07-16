«Челси» готов предложить за Витселя 34 млн евро

«Челси» всерьeз намерен заполучить полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович намерен лично вылететь в Санкт-Петербург и провести переговоры о переходе бельгийца. «Аристократы» намерены заплатить за трансфер 26-летнего футболиста 34 миллиона евро.

Ранее основным претендентом на Витселя считался «Милан», однако вице-президент клуба Адриано Галлиани ранее сообщил, что итальянцы отказываются от идеи приобретения футболиста.