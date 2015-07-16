Дмитрий Баринов: «Если покажем свой футбол – без труда обыграем греков»

Сегодня в Греции состоятся полуфинальные матчи чемпионата Европы для девятнадцатилетних футболистов. В 19:00 на поле выйдут сборные Греции и России. Накануне встречи полузащитник российской сборной Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящей игры.

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«Еще на сборах перед турниром тренерский штаб поставил перед нами задачу выйти из группы с первого места. Несмотря на наличие сложных соперников. Мы этого добились. Теперь задача — выиграть турнир.У греков хорошая, неуступчивая команда, отличающаяся бойцовскими качествами. Тем более играют при своих болельщиках. Наверняка сразу понесутся на нас. Но мы постараемся этому противопоставить содержание игры. Если покажем свой футбол — нам не составит труда обыграть греков»,-цитирует Баринова «Спорт день за днем».