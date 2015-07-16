Дмитрий Баринов: «Если покажем свой футбол – без труда обыграем греков»

Сегодня в Греции состоятся полуфинальные матчи чемпионата Европы для девятнадцатилетних футболистов. В 19:00 на поле выйдут сборные Греции и России. Накануне встречи полузащитник российской сборной Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящей игры.
«Еще на сборах перед турниром тренерский штаб поставил перед нами задачу выйти из группы с первого места. Несмотря на наличие сложных соперников. Мы этого добились. Теперь задача — выиграть турнир.
У греков хорошая, неуступчивая команда, отличающаяся бойцовскими качествами. Тем более играют при своих болельщиках. Наверняка сразу понесутся на нас. Но мы постараемся этому противопоставить содержание игры. Если покажем свой футбол — нам не составит труда обыграть греков»,-цитирует Баринова «Спорт день за днем».
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