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    • Дмитрий Баринов: «Если покажем свой футбол – без труда обыграем греков»

    Дмитрий Баринов: «Если покажем свой футбол – без труда обыграем греков»

    Сегодня в Греции состоятся полуфинальные матчи чемпионата Европы для девятнадцатилетних футболистов. В 19:00 на поле выйдут сборные Греции и России. Накануне встречи полузащитник российской сборной Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящей игры.

    «Еще на сборах перед турниром тренерский штаб поставил перед нами задачу выйти из группы с первого места. Несмотря на наличие сложных соперников. Мы этого добились. Теперь задача — выиграть турнир.

    У греков хорошая, неуступчивая команда, отличающаяся бойцовскими качествами. Тем более играют при своих болельщиках. Наверняка сразу понесутся на нас. Но мы постараемся этому противопоставить содержание игры. Если покажем свой футбол — нам не составит труда обыграть греков»,-цитирует Баринова «Спорт день за днем».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.07.2015 12:10
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    Комментарии (25)
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    lange
    1437045881
    Пусть трудом, но обыграйте.
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    IKER-RAUL
    1437047697
    сыграйте с душой, Удачи и Победы парни!
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    _armeec_
    1437047961
    Вот и Удачи вам в этом!
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    777БАРС52
    1437048298
    трудная будет игра! судьи,жара,болельщики-все будет против вас!а вы обыграйте!!!желаю вам победы,пацаны!!!
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    mat73
    1437051116
    Перепутал реального Баринова с \"кухонным\" Бариновым, в исполнении спартаковского болельщика Дмитрия Назарова)))
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    drug01
    1437051794
    Ждем только победы!
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    cska plus
    1437053758
    Обыграли испанцев, а Грецию можно раскатать в два счёта!
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    rubinovyi2
    1437109187
    Насчет греков,сдержал свое слово!
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    112910415
    1437155108
    правда!
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    ologreds
    1694997603
    numo435830
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