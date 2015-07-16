Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Ювентус» интересуется Куадрадо и Алексом Сандро

    «Ювентус» намерен укрепить позицию вингера и перевести хавбека Квадво Асамоа в центральную зону.
    Туринский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Куадрадо («Челси») и Алекса Сандро («Порту»), который через год может стать свободным агентом.
    По данным источника, за 24-летнего бразильца «Порту» требует 25 миллионов евро, при этом «Манчестер Сити», еще один претендент на игрока, планирует заполучить Сандро через год по свободному трансферу.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    George-CFC
    1437037014
    Забирайте, скорее! Квадрат то, что нужно для Серии А
    Ответить
    Leicester City
    1437037352
    голодрадо колорадо не заиграл великой апл
    Ответить
    Суmраk 05
    1437037498
    Квадрат на позицию левого защитника ?¿.
    Ответить
    dimagas1
    1437037906
    Юве такую революцию в составе сделал)))Будет еще сильнее по идее.
    Ответить
    Это_же_Энфилд
    1437040018
    Куадрад это бестолково бегающий обрубок.
    Ответить
    Arhive
    1437068442
    Квадрад может заиграть на фланге в Юве.
    Ответить
    Juventus21
    1437073920
    Интересные кандидатуры. Кого-то одного подписать будет большим успехом.
    Ответить
    ologreds
    1694997603
    numo435829
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+