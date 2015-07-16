«Ювентус» интересуется Куадрадо и Алексом Сандро

«Ювентус» намерен укрепить позицию вингера и перевести хавбека Квадво Асамоа в центральную зону.

Туринский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Куадрадо («Челси») и Алекса Сандро («Порту»), который через год может стать свободным агентом.