«Амкар» объявил о подписании контракта с защитником Комоловым

«Амкар» объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Павлом Комоловым. 26-летний футболист в прошлом сезоне выступал в польском клубе «Белхатув».

Комолов является воспитанником санкт-петербургской школы «Смена», за молодежный состав которого футболист выступал с 2006 по 2009 год. С 2010 году выступал за литовский «Жальгирис», из которого дважды уходил в аренду в польский «Белхатув».