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    • «Амкар» объявил о подписании контракта с защитником Комоловым

    «Амкар» объявил о подписании контракта с защитником Комоловым

    «Амкар» объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Павлом Комоловым. 26-летний футболист в прошлом сезоне выступал в польском клубе «Белхатув».
    Комолов является воспитанником санкт-петербургской школы «Смена», за молодежный состав которого футболист выступал с 2006 по 2009 год. С 2010 году выступал за литовский «Жальгирис», из которого дважды уходил в аренду в польский «Белхатув».
    «Это хороший шанс поиграть в Премьер-лиге, что и было моей целью. Буду цепляться за этот шанс и приносить пользу команде», – цитирует Комолова официальный сайт «Амкара».
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    Источник: ФК «Амкар»

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    16.07.2015 11:42
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    Комментарии (7)
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    cegmzy
    1437038193
    Отлично в пердив
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    Lakhamu
    1437038416
    отличный вариант для Амкара и шанс для Комолова.! большой плюс - Российский паспорт!
    Ответить
    Сашка Охотник
    1437039964
    он полузащитник
    Ответить
    нечитайло
    1437042516
    Давай парень покажи класс
    Ответить
    mokkee
    1437110431
    вот это трансфер!
    Ответить
    Genuflect
    1437764405
    Тест.
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    ologreds
    1694997603
    numo435828
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