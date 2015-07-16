«Амкар» объявил о подписании контракта с защитником Комоловым

«Амкар» объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Павлом Комоловым. 26-летний футболист в прошлом сезоне выступал в польском клубе «Белхатув».
Комолов является воспитанником санкт-петербургской школы «Смена», за молодежный состав которого футболист выступал с 2006 по 2009 год. С 2010 году выступал за литовский «Жальгирис», из которого дважды уходил в аренду в польский «Белхатув».
«Это хороший шанс поиграть в Премьер-лиге, что и было моей целью. Буду цепляться за этот шанс и приносить пользу команде», – цитирует Комолова официальный сайт «Амкара».
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