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    «МЮ» повысил предложение по Рамосу до 60 млн евро

    «Манчестер Юнайтед» не намерен отказываться от попыток приобрести защитника «Реала» Серхио Рамоса.
    По информации источника, англичане собираются повысить предложение до 60 миллионов евро после того, как «Реал» отверг первоначальное предложение в 45 миллионов.
    После этого руководство клуба из Манчестера больше не намерено повышать предложение по Рамосу и уверено в том, что президент «Реала»Флорентино Перес согласится пойти на уступки и отказаться от первоначально заявленной цены в 90 миллионов.
    Сам Серхио Рамос по-прежнему намерен покинуть «Реал», где ему отказались повышать зарплату с шести до 10 миллионов евро в год.

    «Манчестер Юнайтед» предлагает игроку зарплату в 11 миллионов евро.
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    Источник: AS

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    16.07.2015 10:45
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    Комментарии (161)
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    ReD_MU_DeVIL
    1437057695
    As источник,трудно доверять
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    Ruslan3132
    1437062476
    а вот пусть идут теперь на 3 веселые буквы, ДДХ зажали, а Рамоса хотят )))
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    рус фан
    1437070611
    Перес должен либо предложить Серхио 10 млн, либо продать в МЮ пока цену дают хорошую.
    Ответить
    drnigo
    1437074422
    Что то МЮ разошелся. Клад что ли нашли?!
    Ответить
    man_united red
    1437078199
    Как сообщают сразу несколько крупных британских изданий, включая ? защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс близок к переходу в «Эвертон». Ожидается, что в ближайшие дни 27-летний североирландец подпишет контракт с «ирисками», которые заплатят «Юнайтед» 8 миллионов фунтов. Клуб так и не предложил Эвансу новый контракт, несмотря на то, что его действующее соглашение заканчивается через год. В данный момент игрок находится вместе с командой в США, однако вероятно, что в самое ближайшее время 9-летнее пребывание Эванса на «Олд Траффорд» подойдет к концу. Как сообщается, ван Гал был не против сохранить игрока в команде, однако четко дал понять, что в первую очередь будет отдавать предпочтение Крису Смоллингу, Филу Джонсу и Маркосу Рохо. «Эвертон», который ищет замену ушедшему Сильвену Дистену, в первый раз вышел на «Юнайтед» с предложение по Эвансу в размере 6 миллионов фунтов, и в итоге клубы сошлись на компенсации в 8 миллионов
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    Baisangur95reg
    1437120452
    Зачем им это палено ?
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    Baisangur95reg
    1437120562
    Как тяжело осознавать то что МЮ скатился ,да еще и так низко !
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    FuRKaSH
    1437135360
    зачем МЮ Рамос есть же Рохо
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    fc_congaz_9
    1437206381
    Рамос 200 стоит, хоть и защитник...Рамос не по плечам руководству МЮ...До последнего верю, что он останется)))
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    ologreds
    1694997603
    numo435823
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