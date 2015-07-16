«МЮ» повысил предложение по Рамосу до 60 млн евро

«Манчестер Юнайтед» не намерен отказываться от попыток приобрести защитника «Реала» Серхио Рамоса.

По информации источника, англичане собираются повысить предложение до 60 миллионов евро после того, как «Реал» отверг первоначальное предложение в 45 миллионов.

После этого руководство клуба из Манчестера больше не намерено повышать предложение по Рамосу и уверено в том, что президент «Реала»Флорентино Перес согласится пойти на уступки и отказаться от первоначально заявленной цены в 90 миллионов.